Hirit: Hagit sa kaandam

Sa dihang nakasinati ang Lalawigan sa Sugbo ug 6.9 magnitude nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025, dili lang ang kalig-on sa mga building, taytayan, ug panimalay ang natarog apan nasukod sab ang kaandam sa atong mga opisyales sa gobiyerno sa panahon sa katalagman.
Ang linog nga atong nasinati usa ka pahinumdom nga dili malikayan ang kalamidad, apan kini nagapakita nga dako og papel ang gobiyerno aron malikayan ang grabe nga kadaot nga masinati sa katilingban.
Nasukod sab ang kaandam sa nasudnong kagamhanan kon unsa ka paspas ug epektibong ang pagtunol sa ayuda ug tabang.
Ang hagit karon dili lang ang pagbangon sa mga Sugboanon, kondili apil sab ang pagtubag sa opisyales sa gobiyerno ngadto sa katawhan. Luwas ba gyud ang atong mga ospital ug eskwelahan batok sa linog?
Nagamit ba sa husto ang pundo alang sa disaster preparedness?
Ang Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) mao’y responsable sa paglikay, pagpangandam, pagtubag, ug pagbangon sa panahon sa kalamidad.
Apan ang kaandam dili lang pasalig, kondili nag-agad sa tinuod nga badyet, strikto nga pagtuman sa building codes, malinawon nga urban planning, ug matinuoron nga desisyon sa liderato.
Sulod sa mga katuigan, ang Pilipinas gipasidan-an nga makamatay nga kalamidad apan mas gihatagan og prayoridad sa pipila ka mga opsiyal sa kagamhanan ang mga proyekto nga short-term kaysa mga sustainable nga mga solusyon.
Ang mga kalamidad dili nato malikayan ug mapugngan, apan dili kinahanglan nga mosangpot ngadto sa dakong kadaot sama sa pagkamatay sa mga biktima.
Nagsilbi nga leksiyon ang katalagman diin gikinahanglan nga ang atong mga opisyal mopatuman og hugot
nga building standards, lig-on nga public infrastructure, ug ang disaster preparedness.
Ang linog nga atong nasinati usa ka pahinumdom nga dili malikayan ang kalamidad, apan kini nagapakita nga dako og papel ang gobiyerno aron malikayan ang grabe nga kadaot nga masinati sa katilingban.
Nasukod sab ang kaandam sa nasudnong kagamhanan kon unsa ka paspas ug epektibong ang pagtunol sa ayuda ug tabang.
Ang hagit karon dili lang ang pagbangon sa mga Sugboanon, kondili apil sab ang pagtubag sa opisyales sa gobiyerno ngadto sa katawhan. Luwas ba gyud ang atong mga ospital ug eskwelahan batok sa linog?
Nagamit ba sa husto ang pundo alang sa disaster preparedness?
Ang Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) mao’y responsable sa paglikay, pagpangandam, pagtubag, ug pagbangon sa panahon sa kalamidad.
Apan ang kaandam dili lang pasalig, kondili nag-agad sa tinuod nga badyet, strikto nga pagtuman sa building codes, malinawon nga urban planning, ug matinuoron nga desisyon sa liderato.
Sulod sa mga katuigan, ang Pilipinas gipasidan-an nga makamatay nga kalamidad apan mas gihatagan og prayoridad sa pipila ka mga opsiyal sa kagamhanan ang mga proyekto nga short-term kaysa mga sustainable nga mga solusyon.
Ang mga kalamidad dili nato malikayan ug mapugngan, apan dili kinahanglan nga mosangpot ngadto sa dakong kadaot sama sa pagkamatay sa mga biktima.
Nagsilbi nga leksiyon ang katalagman diin gikinahanglan nga ang atong mga opisyal mopatuman og hugot
nga building standards, lig-on nga public infrastructure, ug ang disaster preparedness.