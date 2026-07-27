Hirit: Husto nga paggamit sa AI

ni Dr. Samual C. Villa Jr.
Associate Professor, CTU Main Campus-Dumanjug Extension
Sa dihang nisikat ang ChatGPT ug uban pang Artificial Intelligence (AI) nga mga himan, daghan ang nahadlok. Ang uban niingon nga basin dili na kinahanglan ang mga magtutudlo. Ang uban sab nagtuo nga mas modaghan ang pagpangopya sa mga estudyante. Tinuod nga adunay mga risgo, apan tingali sayop ang atong gipunting nga problema. Ang tinuod nga pangutana dili man kon maayo ba o daotan ang ChatGPT.
Andam na ba ang mga magtutudlo ug ang atong mga eskwelahan sa paggamit niini? Kay bisan pa og labing bag-o ang teknolohiya, kon ang unang pangutana sa faculty room mao gihapon ang, “Asa man ni i-click?” klaro nga adunay kinahanglan unahon.
Kini sab ang gipakita sa usa ka bag-ong pagtuon nga gihimo sa mga tigdukiduki sa Cebu Technological University Main Campus ug gipatik sa usa ka Scopus-indexed international journal.
Sumala sa ilang pagtuon, ang labing dakong hinungdan aron malampuson nga magamit ang ChatGPT sa edukasyon dili ang presyo niini, dili sab ang kasikat niini.
Ang duha ka labing importante mao ang teknikal nga kahibalo ug ang kumpiyansa sa magtutudlo sa paggamit sa teknolohiya.
Sa yano nga pagsabot, kon lisod gamiton ang usa ka teknolohiya, o kon ang magtutudlo mismo dili komportable sa paggamit niini, gamay ra ang posibilidad nga madawat og magamit kini bisan pa og daghan ang benepisyo.
Makasabot ta niini bisan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Pananglitan, bisan pa og libre ang usa ka bag-ong cellphone application, kon lisod kini sabton ug walay motudlo kon unsaon paggamit, kasagaran ato na lang kini pasagdan. Mao sab kini ang mahitabo sa ChatGPT sa eskwelahan.
Dili kinahanglan pugson ang mga magtutudlo nga mogamit dayon niini. Mas importante nga hatagan sila og igo nga pagbansay, suporta, ug panahon aron makat-on. Kay dili man sab mahimong ang unang assignment sa AI mao dayon ang “tabangi ko sa tanan nakong trabaho.”
Sa ato pa, ang positibong pagtan-aw dili mapugos; motungha kini kon adunay kahibalo ug suporta.
Importante sab nga dili nato tan-awon ang ChatGPT isip hulip sa magtutudlo.
Bisan unsa pa ka advanced ang AI, wala kini kasinatian, pagbati, ug kasingkasing nga sama sa usa ka tinuod nga magtutudlo.
Ang AI makatubag og pangutana, apan dili kini makapadasig sa usa ka estudyante nga hapit na mohunong sa pag-eskwela.
Makahatag kini og impormasyon, apan dili kini makaila kon ang usa ka bata nanginahanglan og dugang nga pagdasig o pagsabot.
Mao nga ang ChatGPT kinahanglan tan-awon isip katabang, dili puli.