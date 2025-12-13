Hirit: Ipaklaro and kuwentada

MJ George Lariosa / 2nd Year - AB PolSci, UC Main
Usahay, ang labing sakit sa ulo dili ang trapik, dili ang tumang init sa adlaw, ug dili pud ang pressure sa trabaho o pag-eskuwela. Ang makalibog kay kon tan-awon nato ang mga numero sa atong kaugalingong budget, di pa gani nato mapasabot. Mao nang makapangisi ko gamay kon makadungog ko og balita nga ang Cebu City naglisod pud sa pauyon sa ilang mga kwenta.
Kay kon kita gani lisod na kaayo mo-budget sa atong pangkunsumo, unsa pa kaha ang bilyun-bilyon sa siyudad.
Mao ni ang nakita sa bag-ong report sa Commission on Audit (COA). Giingon nila nga ang financial records sa Cebu City murag wa motakdo. Apil sa nahisulat ang gasto ang kapin P11.18 bilyunes pesos nga “obligated” pero dili pa gyud actual nga nabayran. Sa ato pa, murag gi-mark nga “done” ang trabaho pero wala pa gyud nahuman.
Para sa ordinaryong mga Sugboanon, lakip nako nga estudyante ug nag-night shift pa gyud, makalibog. Dili kay nangita ta og sayop, pero kay dili lang ko kasabot unsaon pagsubay sa dagan sa kuwarta nga kulang sa klarong detalye.
Ganahan lang ko makasabot kay kabalo ko nga kabahin man ni sa serbisyo sa publiko. Nahatagan pud og punto sa COA nga gamay ra ang nagamit sa Local Development Fund kon itandi sa gi-allocate. Ug naa pay mga gastos nga taas pero kulang og explanation og unsay breakdown sa matag proyekto.
Wala man ta nangayo og milagro, nangayo lang ta og tin-aw nga impormasyon.
Sama ra gud sa pagpalit sa merkado. Kon moingon ang tinderang “nisaka ang presyo kay nagkulang ang suplay,” masabtan nato kay klaro ang rason.
Mao pud unta ang gusto nato sa budget sa siyudad, kay kon makita ang numero pero dili makita ang kasabutan sa likod sa numero, dali ra kaayo malipay permi o malibog ang tawo. Asa gikan ang pundo? Asa padulong? Giunsa pag-compute?
Ang tin-aw nga datos dako kaayo og ikatabang sa tanan. Nakatabang sa siyudad, nakatabang sa mga residente, ug nakatabang pud sa pagpalig-on sa pagsalig sa mga konstituente. Kon naa ang pagsalig, mas hapsay ang pagpadagan sa mga proyekto ug serbisyo.