Hirit: Kalangay sa CBRT, kinsa’y nag-antus?

ni John Clyde A. Rusiana, Peacemaker Officer, University of Cebu - Political Science Society
Matag buntag, molakaw ko og sayo apan bisan pa man malangan ko sa pag-abot sa akong destinasyon gumikan sa kahuot sa trapiko. Usahay usa ka oras ko mapiit sa Osmeña Boulevard ug pag-abot sa klase, kapoy na ko bisan wala pa magsugod.
Kung taga-Cebu ka, kaila ka ani. Lingkod sa jeep nga murag dili molihok, sige tan-aw sa relo, uwahi sa trabaho o klase, ug hanggap og aso samtang naghuwat og kasakyan.
Ang trapik gawas nga nakahasol, nakalangay sab kini sa inadlaw nga gimbuhaton ug naibanan ang panahon para sa pamilya, para sa trabaho ug pagtuon.
Mao nga dako kaayo ang paglaum nato sa Cebu Bus Rapid Transit o CBRT sa gisaad nga modernong bus nga naay kaugalingong linya, paspas, luwas, ug tukma sa oras. Morag world-class unta apan hangtod karon, wala pa. Giingon dugay na sugdan, pero pirmi malangan. Karon giingon pa nga 2026 o mas dugay pa ug ang gasto nisaka. Ang katawhan nangutana: para ba gyud ni sa commuters o para lang sa negosyo?
Mga ordinaryong Sugboanon nag-antos kada adlaw sa ilang sugilon nga:
“Mobiya ko og alas 6, pero ulahi gihapon ko,” ingon ni Marissa, usa ka saleslady.
Ang CBRT dili lang bahin sa bus, bahin sab kini sa pagsalig. Pagsalig sa gobiyerno, sa buhis, sa saad nga tumanon.
Unsa may kinahanglan?
1. Kamatuoran. Sulti-i ang tinuod, walay pasumbingay.
2. Pag-apil. Dungga ang commuters, drivers, estudyante, ug ginikanan.
3. Pagtuman. Ang kalisod karon, maayo ra basta motinuod nga moresulta og kahupayan sa umaabot.
Ang CBRT mao unta ang tubag sa trapiko. Pero kung sayop og pagdumala, mahimong simbolo ra usab sa naputol nga saad.
Ang Sugboanon dili lang gusto og paspas nga bus. Gusto nato ibalik ang panahon. Gusto nato og dignidad sa commute. Gusto nato makita nga kaya sa Cebu nga mahimong mas malambuon.
Ang CBRT usa ka saad ug panghinaot nga dili unta mapakyas.
DISCLAIMER: Ang opinyon o komentaryo nga gipatik iya lang sa nagsulat. Ang pamantalaan dili manubag o walay labot sa epekto sa maong pamahayag.