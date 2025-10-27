Hirit: Lanog nga tingog batok sa korapsiyon

ni Jelaine Ella P. Lagahit
AB Political Science
student / University of Cebu Main
Kon maghisgot ang mga Pilipino bahin sa politika, usa ka pulong ang kanunay nga madungog—korapsiyon. Nahimo na kining sumsumon sa mga hisgutanan ilabi na nga tukion ang proyekto sa gobiyerno ug ang pagkawkaw sa public funds.
Kon atong balikan niadtong Septiyembre 21, 2025, daghang katawhan ang nagkahiusa sa pagprotesta batok sa korapsiyon sa flood control project.
Pipila ka mga dapit sa Sugbo, ang pagbaha sa mga dalan nahimong naandan nga kahimtang bisan pa sa kahinay sa uwan.
Ang kinabag-an nag-alburoto sa sa kasuko sa dihang nasuta nga giabuso ang kuwarta nga hinaguan sa mga magbubuhis.
Ang pagbaha nga kaniadto giisip lang nga natural nga problema, karon nahimong simbolo sa kasagmuyo ug pagtraydor.
Dili ang kalamidad apan ang kurapsiyon naghatag og dakong kadaot sa kinabuhi, panginahanglan, ug sa mga oportunidad sa ordinaryong tawo.
Daghan karon ang nanawagan sa mas lig-on nga balaod batok korapsiyon ug hugot nga silot alang sa mga opisyal ug kontraktor nga napamatud-an nga nalambigit niini.
Ang matag piso nga gikawat tungod sa korapsiyon, mahimo pa untang magamit alang sa edukasyon, tambal o luwas nga imprastruktura alang sa komunidad.
Sa higayon nga ang pagpangawkaw sa pundo sa nasod dili matuldokan o masulbad pabilin nga hanap ang kaugmaon sa nasod.
Naa pa ba kitay masaligan nga modumala nga limpyo ang konsensiya, tiunay ang pagserbisyo sa publiko, ug way nagpahipi nga personal nga interest?
Samtang nagpadayon ang mga protesta, nagkahiusa ang katawhan sa pagpanawagan og hustisya.
Nagtuo sila nga ang pakigbisog batok sa korapsiyon dili lang para sa karon apan para usab sa kaugmaon sa sunod nga henerasyon.
Apan nagpabilin ang pangutana: Madungog ba ang tingog sa katawhan o magpadayon ba gihapon ang gobiyerno sa pagpasagad sa nahitabong pagwaldas sa atong kuwarta?