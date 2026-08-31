Hirit: Naggukod sa papel

ni SAMUEL C. VILLA JR., DevEdD Associate Professor, CTU Main Campus-Dumanjug Extension
Ang Agusto 31 ordinaryong petsa ra unta. Pero para sa faculty sa SUC nga nag-andam sa JC3 reclassification, deadline na kini, countdown, warning, ug prayer request—ug usahay rason nganong ang kape murag basic need na.
Samtang nagtudlo sa buntag, nag-check og papel, nagtubag sa estudyante, nag-andam og lesson ug mitambong og meeting, kalit lang makahinumdom: “Agoy, naa pa diay koy kulang nga certificate!”
Ug magsugod na ang dakong academic paper chase.
Naay certificates nga pangitaon, forms nga pun-on, signatures nga gukdon, files nga i-scan ug documents nga i-upload. Ang uban nga certificate naa sa karaang email. Ang uban naa sa Google Drive folder nga “FINAL,” sunod “FINAL2,” “FINAL-NEW,” ug ang makahahadlok nga “FINAL-NEWEST.”
Usahay, dili ang problema kon nakabuhat ba ta sa accomplishment. Ang problema kay asa nato gitago ang ebidensya nga nakabuhat ta niini!
Naka-seminar ta, nag-research, nag-publish, nag-adviser, nag-extension, nag-committee, ug nag-mentor.
Apan gitudloan ta sa JC3 nga lahi ang pagbuhat sa trabaho ug pagdokumento sa trabaho. Ug murag pareho silang full-time job.
Ang labing kataw-anan: samtang nag-andam ta og dokumento aron pamatud-an nga produktibo ta, kinahanglan gihapon ta magpabiling produktibo sa classroom.
Ang klase dili mohunong tungod kay deadline na sa JC3. Ang estudyante dili mosulti, “Sir, Ma’am, okay ra, humana lang usa imohang requirements.”
Mao kini ang tinuod nga hagit: Unsaon pagpakita nga produktibo ka nga dili mapasagdan ang trabaho nga maoy nakaproduktibo nimo?
Apan adunay nindot nga bahin. Atong madiskobre pag-usab ang mga accomplishment nga halos nakalimtan na—ang seminar nga gitambungan human sa klase, research nga gihimo sa weekend, ug extension works nga nagkinahanglan og dugang oras.
Ug makita sab nato ang collegiality. Naay mangutana, “Naa kay copy ani?” Ug adunay motubag, “Taysa murag naa, pangitaon nako.”
Sa katapusan, ang JC3 dili lamang lumba sa papel.
Usa kini ka oportunidad nga mailhan ang kontribusyon sa mga magtutudlo.