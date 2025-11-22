Hirit: Pagdumala sama sa amahan

ni Athena Sumilhig
2nd Year – AB PolSci
Sa pagkalingkod na ni Nestor Archival isip mayor sa Dakbayan sa Sugbo adunay pipila ang nagpaniid og unsay iya unyang agi sa pagdumala sa siyudad.
Base sa akong personal nga napanid-an dili siya ang klase sa politiko nga manghambog o magsige og pasikat, apan iyang saad klaro sama na lang sa ibalik ang Cebu City sa mapa nga mahimong Number 1 nga siyudad sa tibuok nasod.
Pila ka buwan gikan ang milabay gikan sa iyang palingkod, wala siya maglangay sa pagtunol sa iyang serbisyo alang sa mga Sugboanon.
Makita kini sa mga lihok nga iyang gibuhat panahon sa linog ug sa Bagyong Tino.
Sa dihang gitay-og sa linog ang Sugbo, paspas siya nihimog og aksiyon, dayon giadto niya ang Cebu City
Hospital o CCMC, para masegurado ang kaluwasan sa mga doctor, nurse, pasyente, ug uban pang trabahante sa maong hospital. Daghang building ang gikinahanglang i-check, si Mayor Archival dali nga nagpahimangno nga dili mag-panic, nimando sa City Engineering Office ug mga structural experts aron susihon ang mga eskwelahan, dalan, ug public offices.
Iyang giseguro ang kaluwasan sa mga Sugboanon, sa maong buhat majority sa mga residente ang nakadayeg ni Mayor Archival nga makita nga iyang gihimo ang iyang responsibilidad.
Pinaagi niini napamatud-an sa mayor nga dili lang kutob sa papel ug pirma ang pagdumala, apan aktibo ug adunay action.