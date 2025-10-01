Hirit: Sayop o katungod?

ni Maribelle G. Montemayor
2nd Year BA-Political Science / University of Cebu - Main Campus
Matag higayon nga magtapok ang baga’ng duot sa katawhan sa kalsada, dili gyud malikayan ang pangutana: sayop ba ang pagprotesta o kini katungod sa masa?
Alang sa uban ang protesta nagdala lang og trapik sa kadalanan apan alang sa masa nga nagbitbit sa kasakit nga ilang nahiaguman, ang pagbaktas ug pagpadayag sa ilang gibati diha sa dalan ang paagi aron madungog ang ilang tingog.
Dili sayop ang katawhan kon mopahungaw sa ilang kasakit ug kabalaka kay kini mao ang katungod nga gipahamtang sa atong demokrasya. Ang sayop mao ang mga aksiyon ug desisyon sa gobiyerno ug kakuwang sa ilang obligasyon ngadto sa publiko. Kon ang liderato matinud-anon, matinahuron sa katawhan, ug motuman sa saktong pamalaod, walay rason nga mosinggit ang masa sa kadalanan.
Apan kon ang gobiyerno magpabilin nga nagpakabuta-bungol, unsa may kapilian sa katawhan gawas sa pagsinggit sa ilang kasakit?
Ang singgit sa masa dili lang ordinaryong tingog kondili usa kini ka simbolo sa kahimtang sa atong nasod.
Ang korapsiyon nahimong normal nga mura’g dili na matangtang sa sistema—gikan sa gagmay nga transaksyon hangtod sa dagkong proyekto nga bilyon ang kantidad.
Kahimtang sa kabus nga dugay na nag-antos, pang-abuso sa gahom nga hangtod karon nagpadayon.
Ang paghandom sa Martial Law nagdugang usab og kabug-at sa kasamtangan. Ang adlaw sa paghinumdom niini dili basta ordinaryong petsa sa kalendaryo kondili usa ka pahimangno nga buhi pa hangtod karon ang mga samad sa kagahapon.
Dili kini sayon nga kasaysayan nga pwede lang isalikway, kay libo ka pamilya ang nakasinati mawad-an og mahal sa kinabuhi.
Mao nga ang paghinumdom niini usa ka seryoso nga baruganan aron ipakita sa kasamtangan ug umaabot nga henerasyon nga ang kagahapon mahimong mausab kon pasagdan. Kay ang kagawasan ug demokrasya nga atong gigunitan karon dili gasa, kondili resulta sa dugo ug sakripisyo sa mga Pilipino kaniadto.
Aduna pa ba bay paglaom ang Pilipinas? Oo, basta buhi pa ang tingog sa katawhan.
Ang singgit sa masa mao ang huyop sa kamatuoran ug kini ang pulso nga nagpadayon sa kinabuhi sa atong katilingban. Kini mao ang tinubdan sa kasakit ug kabalaka sa katawhan, apan nagtimaan sab sa paglaom ug determinasyon nga molihok alang sa kausaban. Pinaagi sa ilang mga tingog nga nagdilaab alang sa hustisya, ug sa ilang hugot nga baruganan batok sa kurapsiyon ug abuso sa gahom, ang singgit sa masa magpadayon nga hugyaw sa kadalanan—pahimangno nga ang demokrasya wala pa’y katapusan.