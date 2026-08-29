Hirit: Teknolohiya

ni Samuel Villa Jr.,
Associate Professor, CTU Main Campus-Dumanjug Extension
Usa ka makapaikag nga pagtuon sa usa ka state university sa Cebu nagpakita nga lahi-lahi diay ang panan-aw sa estudyante ug administrador bahin sa digital learning technology. Ang research, nga migamit sa fuzzy DEMATEL, nagsusi kung unsang mga butang ang labing nakaimpluwensiya sa pagdawat ug paggamit sa teknolohiya.
Alang sa mga estudyante, importante kaayo ang basic computer skills, kasayon sa paggamit, ug kapuslanan sa teknolohiya. Sa mga administrador, mas labaw ang gibug-aton sa intention to use ug attitude toward use. Sa ato pa, ang estudyante moingon, “Sir, sayon ba ni gamiton?” samtang ang administrador tingali mangutana, “Pila ang budget ani?” Parehong sakto—pero lahi ang ilang problema.
Mao kini ang dakong leksiyon sa pagpalambo sa teknolohiya sa edukasyon: ayaw paghimo og sistema nga nindot tan-awon sa opisina pero sakit gamiton sa classroom.
Ang teknolohiya dili mahimo’ng magmalampuson tungod lang kay bag-o, mahal, o “high-tech.” Kinahanglan kini masabtan ug magamit sa tawo nga tinuod nga mogamit niini.
Ang tinuod nga digital transformation dili lang pagdala og teknolohiya ngadto sa eskwelahan. Kini ang paghimo og teknolohiya nga makasabot sa tawo, sayon gamiton, ug makatabang sa pagkat-on.
Ang teknolohiya para sa edukasyon dili dapat mahimong dugang problema—dapat mahimong solusyon.
Mas makapukaw pa, ang basic computer skills nga numero uno para sa estudyante nahimong pinakaugdang prioridad para sa administrador. Kini nagpakita sa posibleng kal-ang tali sa unsay gikinahanglan sa user ug unsay gihunahuna nga importante sa decision-maker.