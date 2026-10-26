HLY, GAA padayong nagbahin sa liderato sa senior citizens basketball tournament

Padayong nagbahin sa liderato ang HLY ug Guadalupe Athletic Association (GAA) human nila gipangkusokuso ang ilang tagsatagsa ka kontra niadtong Sabado, Oktubre 24, 2026, sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo
Ang HLY wala’y kaluoy nga ninglubong nga buhi sa FUBA, 108-57, sa main game samtang gikuhaan og gahom sa GAA ang Power 60, 87-60.
Ang HLY ug GAA pareho nang naggunit og 4-0 nga rekord, ang FUBA nidakin-as sa 2-2 nga rekord samtang ang Power 60 nisukarap sa 0-4 nga rekord.
Sa laing mga duwa, gipangpukan sa Blessil Tungkil ang Hoopers, 67-62, samtang gipangmakmak sa Mandaue Ball Club (MBC) ang Pardo Ball Club (PBC), 105-80.
Puntos matag usa:
1st game:
GAA (87)- Bual 26, Jacaban 16, Delda 10, Dela Cruz 6, Piquero 6, Sollano 5, Cortez 4, Coyoca 4, Alesna 2, Cabanilla 2.
Power (60)-Abejo 21, Delima 12, Ybiernas 9, Oledan 5, Tanudra 4, Alquizola 2, Ozon 2.
2nd game:
Blessil Tungkil (67)- Ferraren 13, Estrada 13, Yares 11, Abasolo 6, Dungog 6, Booc 5, Bughao 4, Camota 3, Pestano 2, Alinabon 2.
Hoopers (62)- Gerali 22, Villcero 18, Abarquez 7, Torrefranco 5, Fernandez 2, Lizaran 2, Ocampo 2, Villarino 2, Daguman 2.
3rd game:
MCB (105)- Antigua 25, Englis 19, Ibahay 12, Ceniza 12, Cardenas 10, Somosot 8, Pono 6, Manago 5, G. Baunsit 4, E. Baunsit 2, Montayre 2.
PBC (80)- Abapo 18, Cabaluna 18, Ebrado 11, Zerna 11, Lim 9, Pacuiao 6, Navarro 3, Padriga 2.
4th game:
HLY (108)- Abano 24, Diaz 12, Rosito 10, Locaylocay 10, Doria 9, Cabatas 9, Cabrera 8, Yosores 8, Casals 6, Irog-irog 4, Cantarona 2, Enriquez 2.
FUBA (57)- Campos 27, Dejos 12, Cortes 6, Vidal 4, Isoy 4, Bentazal 2, Gabica 2. / ESL