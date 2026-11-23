Ningsamot kahayag ang purohan sa HLY ug Guadalupe Athletic Association (GAA) nga hingpit makuha ang top 2 spots human sa managlahi nilang klase sa kadaugan nga ilang naposte batok sa ilang kontra niadtong Sabado, Nobiyembre 21, 2026, sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang HLY wala’y kaluoy nga ninglampornas sa Hoopers, 100-62, samtang ang GAA niagi pa og grabeng pagpanghulga una nila napayukbo ang Pardo Basketball Club (PBC), 83-80.
Ang HLY ug GAA pulos naggunit og 6-0 nga rekord ning 9-team single-round robin nga torneyo.
Sa ilang bahin, ang Hoopers nasukamod sa 1-5 nga baraha samtang ang PBC ningdakin-as sa 3-4 nga rekord.
Sa laing mga duwa, gipangmakmak sa Power 60 ang ang Blessil Tungkil, 86-63, samtang gipanglubong sa Mandaue Ball Club (MBC) ang Vintage, 76-54.
Ang Power 60 ningsaka sa 1-4 nga rekord, ang Blessil Tungkil natagak sa 2-5 nga rekord, ang MBC ningsulbong sa 6-1 nga rekord samtang ang Vintage ningsukarap sa 0-6 nga baraha.
Puntos matag usa:
1st game:
POWER 60 (86)- Cambaya 20, Abejo20, Delima 13, Ando 7, Ybiernas 6, Ozon 6, Oledan 6, Tanudra 4, Piloton 4.
Blessil Tungkil (63)- Ferraren 21, Estrada 16, Abasolo 14, Dungog 10, Yares 2, Pestano 2.
2nd game:
HLY (100)- Cabrera 21, Diaz 17, Yosores 14, Doria 12, Abano 12, Casals 8, Locaylocay 8, Yrog Irog 4, Cantarona 4.
Hoopers (62)- Chan 16, Gerali 14, Paulo 12, Torrefranca 8, Fernandez 6, Reyes 4, Barliso 2.
3rd game:
MBC (76)- Montayre 14, Englis 12, Somosot 10, Antigua 10, Ceniza 7, Baunsit 6, Pono 4, Manago 4,
Cardenas 9.
Vintage (54)- Taran 20, Canada 14, Dela Calzada 6, Basmayor 4, Cabanero 4, Reyes 4, Lapingcao 2.
4th game:
GAA (83)- Bual 21, Cabanilla 20, Ortiz 14, Rosacena 9, Dela Cruz 7, Cortes 6, Gabucan 2, Chu 2, Coyoca 2.
PBC (80)- Abapo 24, Lim 17, Ebrado 12, Zerna 12, Cabaluna 4, Longakit 4, Pacuiao 3, Lumapas 2, Navarro 1, Padriga 1. / ESL