HLY mikuha’g bahin sa liderato sa senior citizens basketball

Nakakuha og bahin sa liderato ang HLY cagers human nila hingpit giwagtangan og gahom ang Power 60, 101-77, sa Oktubre 17, 2026, sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo
Ang HLY nga nirehistro sa ikatulo nilang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa, ningpatong sa ibabaw diin ilang gikauban ang bag-ong sakop nga team Guadalupe Athletic Association (GAA).
Sa ilang bahin, ang Power 60 nisukamod sa labing ubos nga puwesto dala ang 0-3 nga rekord diin ilang gikauban ang Blessil Tungkil nga nakatilaw sab og kastigo batok sa Mandaue Ball Club (MBC), 100-53, sa laing duwa.
Sa pagpangulo ni Alex Abano kinsa nirehistro 27 puntos sa kinatibuk-an, ang HLY sayong nakatamak sa gasolinador sa ilang opensa aron ilubong dayon ang Power 60 pagkahuman pa lang sa 1st quarter.
Human niini, wala na molingi pagbalik ang HLY hangtod na sa hingpit nilang kadaugan.
Sa lain pang mga duwa, gipangmakmak sab sa FUBA ang Pardo Ball Club (PBC), 101-75, samtang gipatapsingan sa Hoopers ang Vintage, 68-66.
1ST game:
MBC (100)- Cabrera 16, Montayre 16, Ceniza 15, Manago 10, Antigua 10, Englis 9, Somosot 8, Baunsit 6, Baunsit 4, Cardenas 3, Pono 3.
Blessil Tungkil (53)- Estrada 14, Bughao 9, Dela Pena 6, Ferraren 6, Dungog 6, Pestano 5, Yares 4, Alinabon 3, Camota 3.
2nd game:
FUBA (101)- Campos 25, Pahamutang 21, Vidal 18, Dejos 14, Mantilla 9, Ibunalo 4, Gabica 4, Bentazal 2, Isoy 2, Labitan 2.
PBC (75)- Abapo 31, Ebrado 12, Cabaluna 10, Zerna 5, Navarro 5, Abelgas 4, Padriga 2, Longakit 2, Lumapas 2, Omana 2.
3rd game:
Hoopers (68)- Gerali 10, Villarino 10, Villocero 9, Fernandez 6, Paulo 6, Reyes 6, Chan 6, Barliso 6, Abarquez 4.
Vintage (66)- Taran 20, Basmayor 16, Dela Calzada 9, Lastimosa 9, Cabanero 6, Mosqueda 4, Reyes 2.
4th game:
HLY (101)- Abano 27, Diaz 16, Cabrera 16, Casals 14, Yrog 10, Cabatas 8, Locaylocay 7, Pistolante 2, Mauro 1.
Power 60 (77)- Cambaya 20, Mabala 15, Delima 12, Alguisola 11, Ybiernas 6, Piloton 5, Oledan 3, Ozon 3, Abapo 2. / ESL