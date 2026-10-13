HLY nagmangtas na sab sa senior citizens basketball

Sa ikaduhang sunodsunod nga duwa, nagmangtas na sab ang bag-ong miyembrong puwersa nga HLY cagers ug hapit sangko sa kinailawman sa yuta ang ilang paglubong sa Vintage, 109-67, ning bag-ohay lang sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang 42 puntos nga kadaugan mao ang labing dakong narehistro ning Season 2 sa torneyo nga alang lang sa aduna nay saktong edad nga mga basketbolista.
Unom ka mga magduduwa sa HLY ang ningtali og dobleng numero nga puntos pinangulohan nila ni Alex Abano ug Blake Casals kinsa nagkumboya og 36 puntos.
Sa premiro nilang tahas, ang HLY ninglubong sab og taga liog sa labing unang ningharong kanila nga mao ang Blessil Tungkil, 110-72.
Ang nagbahin sa liderato nga mao ang Pardo Ball Club (PBC) ug Guadalupe Athletic Association (GAA) pulos sab ningdaog batok sa lainlain nilang kontra aron parehong inaton ang ilang rekord sa 3-0.
Gipangpukan sa PBC ang Hoopers, 89-83, samtang gipangbuntog sa GAA ang Mandaue Ball Club (MBC), 87-77,
Sa laing pang duwa, gipangmakmak sa FUBA ang Power 60, 74-62.
Puntos matag usa:
1st game:
HLY (109)- Alex Abano 19, Blake Casals 17, Doria 16, Cabrera 15, Rosito 12, Yrog 12, Mauro 4, Enriquez 4, Locaylocay 4, Cabatas 4, Pistolante 2.
Vintage (67)- Joseph Antiola 24, Canada 11, Basmayor 8, Dela Calzada 8, Reyes 6, Taran 5, Lapingcao 3, Mosqueda 2, Lastimosa 2.
2nd game
FUBA (74)- Campos 21, Pahamutang 18, Tradio 10, Vidal 8, Mantilla 6, Cortes 4, Gabica 3, Lauron 2, Labitan 2.
Power 60 (62)- Cambaya 30, Alquizola 10, Ybiernas 8, Ozon 4, Delima 4, Oledan 4, Ababa 2.
3rd game:
GAA (87)- Cabanilla 33, Bual 16, Ortiz 12, Cortes 8, Sollano 7, Piquero 5, Gabucan 4, Jugalbot 2.
MBC (77)- Englis 21, Antigua 20, Gonzaga 13, Cabrera 8, Baunsit 6, Somosot 4, Ceniza 3, Cardenas 1, Pono 1.
4th game:
PBC (89)- Zerna 27, Ebrado 18, Abapo 16, Abelgas 10, Cabaluna 6, Longakit 4, Padriga 3, Pacquiao 3.
Hoopers (83)- Gerali 18, Villocero 16, Abarquez 10, Reyes 7, Chan 6, Villarino 6, Fernandez 5, Cabanero 4, Paulo 4, J. Villarino 3, Barliso 2, Daguman 2. / ESL