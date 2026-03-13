HMAC Run karong Dominggo sa Mandani Baywalk Park

Gipaabot nga dugokon ang labing unang HMAC Run nga ipahigayon sa usa sa mga maanindot nga dapit nga mao ang Mandani Baywalk Park sa dalan F. Zuellig Avenue, Mandaue City karong Dominggo Marso 15, 2026 sugod sa alas 5:00 sa buntag.
Ang maong paugnat sa kusog gipasiugdahan sa tagdumala sa inilang mga kompanya sa Sugbo nga nagbaligya og dekalidad nga mga motorsiklo sama sa Suzuki, Yamaha, Honda, ug Kawasaki nga mao ang HMAC Motors Incorporated.
Kini eksklusibong pagasalmutan sa mga empleyado ug suppliers sa HMAC Motors agi og pag-promote sa kahimsog sa panglawas sa usa'g-usa ug pagpawagtang sa kapig-ot sa trabaho.
Ang mga partisipante gibahin ngadto sa tulo ka mga kategoriya. Kini mao ang 10-K, 5-K, ug 3-K run.
Ganting salapi ang nakatagana alang sa top three winners sa matag kategoriya diin ang kampyon makadawat og P3,000 samtang 2000 ug P1,000 ang mabulsa sa second ug third placers.
Ang lumba giabagan sa opisyales sa Mandaue Sports Commission ug ubos kini sa pagdumala sa inilang race organizer sa Sugbo nga mao ang COCO Running pinangulohan ni Joel Juarez. / JBM