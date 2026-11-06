Hog raisers nagpatabang sa Kapitolyo tungod sa pagbarato sa buhing baboy

Nangayo og dinaliang tabang sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang hog raisers tungod sa dakong pagtiurok sa presyo sa pinalitay sa buhing baboy sa probinsiya.
Nasayran nga mapugos ang mga lokal nga mag-uuma sa pagbaligya sa ilang buhing baboy sa presyo nga P105 na lang matag kilo, samtang ang retail price o baligya sa merkado nagpabilin nga taas sa P280 hangtod P300 matag kilo.
Ang maong pagkunhod sa presyo nagdala og dakong alkanse sa mga hog raiser nga maoy nagpas-an sa bug-at nga gasto sa pakaon ug risgo sa produksyon.
Tungod niini, nakigtagbo ang grupo kang Cebu Governor Pamela Baricuatro niadtong Biyernes, Nobiyembre 6, 2026, aron mangayo og aksiyon batok sa giingong pagpahimulos sa mga middlemen o komprador.
Gipadayag ni James Abule, tigpamaba sa mga hog raiser, nga gawas sa pagpahimulos sa presyo, natuok sab sila sa pagsulod sa mas baratong suplay sa baboy gikan sa Negros Island.
Nadugangan pa kini sa ilang kakulba sa hulga sa African Swine Fever (ASF), hinungdan nga mapugos na lang sila sa pagbaligya og barato sa ilang binuhi kaysa mawad-an sa tibuok nga kapital.
Agi'g direktang solusyon, giawhag sa gobernador ang mga grower nga gamiton ang Agrilink Cebu, usa ka online trading platform sa
Kapitolyo nga direktang nagkonektar sa mga producer ngadto sa mga konsumidor ug dagkong establisemento aron mawagtang ang mga middlemen.
Gipahibawo sab sa gobernador nga iyang gihangyo si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. nga isuspenso una sa 60 ka adlaw ang pork importation sa nasod aron maprotektahan ang lokal nga industriya.
Sa laing bahin, giawhag sab ni Capitol Consultant Gigi Sanchez ang mga hog raiser nga mag-organisa ug maghimo og pormal nga asosasyon aron mas madungog ang ilang mga yangungo ug mas dali ang pagdawat og tabang gikan sa probinsiya. / ANV