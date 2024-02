Hold departure order batok kang Tan

Human napasaka sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang kasong murder batok kang Aaron Karl Tan ngadto sa Cebu City Prosecutor’s Office, ang Cebu City Police Office (CCPO) hugot karon sa ilang pag-monitor aron dili siya makasibat.

Matod ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa CCPO, nga nakig-alayon na sila sa laing ahensya sa gobiyerno ug mi-apply sila og hold departure order batok sa suspek aron masiguro nga naa ra siya sa nasod kon ugaling masang-at na sa korte ang kaso.

Gipaabot nila nga mogawas ang mando sa korte pagdakop kang Tan nga tungod niini, ilang gipabantayan ang mga lihok niini pag siguro nga naa ra sa kini sa Sugbo.

Giangkon ni Dalogdog nga lig-on ang ilang gihuptan nga ebidensya batok kang Tan sanglit ang tanang pasangil duna kini suporta nga CCTV footage, gawas sa pamahayag sa tulo ka mga saksi nga positibo nga ningtudlo sa suspek nga maoy mihimo sa krimen.

Sa pangutana nganong murder ang gipasaka nga kaso, dili homicide, siya nipasabot nga base sa ilang nakita sa mga ebidensya uban sa mga abogado sa pamilyang Larumbe, dunay intention nga patyon ang biktima tungod kay gigukod pa sa suspek hangtod nga gidumbol niya kini nga maoy hinungdan sa pagka lamba ug pagkamatay sa batan-ong basketbolista.

“Murder ang atong gipasaka sa iyaha nga kaso. Mao ni ang gi recommend kay naa may private lawyer mismong sa side sa biktima kay nakita nga naay intent to kill, naay malice ba. Naa gyud siyay intention nga patyon,” matod ni Dalogdog.

ROAD RAGE?

Gisaysay usab niya nga bangi sa trapiko o road rage ang maong hitabo tungod sa pamahayag sa usa sa mga saksi nga mitakdo usab sa CCTV footage nga samtang nagdagan ang motorsklo ni Larumbe subay sa Dalan Gorordo gikan sa usa ka establisemento sa Salinas Drive, Barangay Lahug, iyang giapas ang traffic light sa Eskina Gorordo, F. Sotto Drive ug Archbishop Reyes nga dili siya maabtan sa stop.

Apan giingong naulahi na tungod kay mi go signal na , nagpasabot nga mahimo na nga modagan ang mga sakyanan nga gikan sa Archbishop Reyes diin didto gikan ang Mazda YKK 161 nga gimaneho ni Tan.

Inay mohunong, nipadayon sa pagpadagan si Larumbe ug miliko sa F. Sotto Drive.

Dinhi na nagsugod ang paggukod ni Tan ug nigamit na og blinker ug wang-wang hangtod nga iya na nga suwayan sa pagdumbol.

“Diri sila nagsugod sa may Asilo sa may Caltex, ang suspetsado gikan sa may Ayala nya kining biktima gikan pud ni siya sa Barangay Lahug,” asoy ni Dalogdog.