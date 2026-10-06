Hold departure order batok ni Edward Ligas

Dili una makabiyahe gawas sa nasod ang inila nga international boxing judge sa Sugbo human niluwat og hold departure order (HDO) ang korte tungod sa kasong cyber libel.
Kini human gisalikway sa korte ang rason sa depensa nga ang HDO nakalapas sa iyang katungod sa pagbiyahe.
Sa 10 ka panid nga kamanduan pinetsahan og Oktubre 1, 2026, si Presiding Judge Alwen M. Paqueo sa Regional Trial Court (RTC) Branch 65 sa Dakbayan sa Talisay nimando sa Bureau of Immigration nga iapil ang pangalan ni Edward Dela Cerna Ligas sa hold departure list sa kagamhanan.
Si Ligas nag-atubang og tulo ka ihap sa paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
Una na nga niprotesta si Ligas, pinaagi sa iyang legal counsel, batok sa mosyon sa prosekusyon.
Matod sa depensa, ubos sa Section 6, Article III sa 1987 Constitution, ang katungod sa pagbiyahe mahimo lang limitahan gumikan sa tulo ka rason: interes sa nasudnong seguridad, kaluwasan sa publiko, o ba kaha public health.
Dugang niini nga ang cyber libel wala nalakip niining tulo, hinungdan nga giingong angay lang ibasura nga ang HDO.
Apan gibutang sa desisyon ni Judge Paqueo nga ang rason sa depensa “has no merit” o kuwang sa legal basis.
Gihimug-atan sa korte nga ang judiciary o hukmanan adunay “inherent powers” o gahom sa pagpanalipod ug pagmentinar sa ilang jurisdiction sa mga criminal case ug sa person accused.
Apan gisalikway sa korte ang mga personal ug professional nga rason nga giduso ni Ligas.
Matod sa depensa, walay tinguha si Ligas nga motago o ba kaha molikay sa kaso niini.
Gidugang sa depensa nga dili siya “flight risk,” sanglit nakabayad na siya og piyansa ug ang HDO makadaot pag-ayo sa iyang pangita ug panginabuhian isip International Boxing Judge.
Ang maong trabaho nanginahanglan kaniya nga mobiyahe sa gawas sa nasod apan ubos sa pagtugot sa ubang mga korte.
Giklaro ni Judge Paqueo nga ubos sa Supreme Court Circular No. 39-97, ang bugtong gikinahanglan sa pagluwat og HDO mao nga ang kaso ubos sa eksklusibong jurisdiction sa RTC, nga sagad nagkupot sa mga seryosong krimen nga adunay silot nga molapas sa unom ka tuig nga pagkabilanggo.
Tungod niini, ang labing taas nga silot nga mahatag sa sad-an mahimong moabot ngadto sa walo ka tuig nga pagkabilanggo.
Gideklarar sa korte nga ang mga isyu bahin sa iyang trabaho ug economic status giingong “irrelevant to the issue”.
Subay sa maong lagda, gimanduan sa RTC si Immigration Commissioner Joel Anthony M. Viado nga ipatuman ang kamanduan.
Ang maong desisyon gipadala sab ngadto sa Department of Foreign Affairs (DFA), sa Office of the Provincial Prosecutor ug sa mga abogado sa matag habig.
TUBAG
Si Ligas niluwat og pamahayag sa Superbalita Cebu sa Oktubre 6 pinaagi sa tawag sa mobile phone, giandam na sa iyang kampo ang pagduso og Motion for Reconsideration.
“We will exhaust all the legal remedies. Dili lang ko modugang og statement aning issuance of Hold Departure Order (HDO) kay basin ma sub judice ko. Basta mo-file mi og motion for reconsideration,” matod ni Ligas.
Ang motion for reconsideration mao ang usa ka pormal nga hangyo ngadto sa huwes aron i-review o usbon ang iyang una nang nadesisyunan o kamanduan sa korte. /