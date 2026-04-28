Hold departure order gipagawas batok ni Escudero, Ngu

Niluwat ang Sandiganbayan niadtong Lunes, Abril 27, 2026, og usa ka precautionary hold departure order batok kang Senator Francis Escudero isip kabahin sa nagpadayon nga imbestigasyon sa giingong kalambigitan niini sa mga anomaliya sa flood control projects.
Ang maong kamanduan, nga nagmando sa Bureau of Immigration (BI) sa pagpugong sa paggawas sa nasod ni Escudero, naglakip sab kang Maynard Ngu, usa ka suod nga higala ug campaign contributor sa senador.
Kahinumdoman nga si retired Department of Public Works and Highways (DPWH) Undersecretary Roberto Bernardo nangangkon kaniadto nga naghatod siya og gibana-bana nga P160 million ngadto kang Escudero pinaagi kang Ngu. / TPM / SunStar Philippines