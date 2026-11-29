Nahilakip sa 10 ka mga mga personalidad nga pasidunggan sa Bantayog ng mga Bayani Foundation karong Lunes, Nob. 30, 2026 si Ribomapil “Dodong” Holganza Sr., ang Sugboanong tig-organisa sa politika nga nitabang sa paghimo sa Sugbo nga usa sa nag-unang sentro sa pagsukol batok sa diktadurya ni Ferdinand Marcos Sr..
Ang pangalan ni Holganza mapatik sa Wall of Remembrance sa Bantayog Center sa Quezon City isip pag-ila sa iyang dakong papel sa pakigbisog batok sa authoritarian rule.
Usa ka lider sa oposisyon ug tig-organisa sa politika, si Holganza nitabang sa pagpahigayon sa makasaysayanong Freedom Marches sa Sugbo, nga nagpalihok sa mga Sugboanon sa panahon nga ang kahadlok ug pagpanumpo sa politika nipahilom sa dakong bahin sa nasod.
Ang Sugbo nitumaw isip sentro sa pagsukol, nga nakadani sa mga prominenteng national figures lakip na sila si Jovito Salonga, Rene Saguisag, Lorenzo Tañada, Jose W. Diokno, Cesar Climaco, Eva Kalaw ug Salvador Laurel.
Apan si Holganza sagad nagtrabaho sa luyo sa eksena, nag-organisa og mga demonstrasyon ug nagtigom sa ordinaryong mga Sugboanon sa usa ka samang panawagan alang sa kagawasan ug demokrasya.
Ang iyang pag-apil sa politika dili ra kutob sa mga protesta sa dalan. Usa siya sa nag-unang mga tawo nga nitukod sa Partido Demokratiko Pilipino (PDP), nga gitukod sa Sugbo niadtong 1982, ug nagsilbe siyang labing unang secretary-general niini. Nitabang usab siya sa pag-organisa sa Panaghiusa, usa ka rehiyonal nga partido sa oposisyon.
Ang iyang dedikasyon sa oposisyon adunay bug-at nga epekto sa iyang personal nga kinabuhi.
Sa Adlaw sa Pasko, Disyembre 25, 1982, si Holganza gidakop atol sa usa ka pag-ataki sa militar sa Dakbayan sa Sugbo kauban ang iyang anak nga si Jose Ribomapil “Joeyboy” Holganza Jr., ug uban pang mga kauban. Ang ilang pagkadakop naila nga Christmas Day arrests. Pabilin siyang napriso hangtod nahimo siyang gawasnon niadtong 1985.
Samtang napriso siya, ang iyang asawa nga si Rosie maoy nipas-an sa responsibilidad sa pagpadako sa ilang mga anak, sa pagpanalipod sa pamilya, ug sa pagseguro nga makapadayon sila sa ilang pagtungha.
Gawas sa iyang kinabuhi sa politika, si Holganza nahinumduman sa iyang pamilya isip usa ka devoted nga bana ug amahan nga kanunay naghatag og panahon alang sa importante nga mga okasyon sa pamilya bisan pa sa iyang bug-at nga commitment sa politika.
Sa mga nakaila kaniya, mahinumdom siya sa iyang kaayo, pagkamagginghatagon ug humor. Nagpabilin siyang positibo, nipadayon sa iyang relasyon sa mga ordinaryong tawo ug kanunay andam nga motabang sa mga nanginahanglan.
Namatay si Holganza niadtong Enero 25, 2015, sa pangidaron nga 79. Ang Bantayog ng mga Bayani Foundation nagpadayon sa ilang tinuid nga paghatag og pagpasidungog sa mga Pilipino nga nisukol sa diktadurya ni Marcos. Ang foundation nakapasidungog na og gatosan ka mga tawo nga ang mga ngalan napatik sa ilang Wall of Remembrance.
Ang seremonya sa Nobiyemb30, nga ipahigayon sa Bantayog Center sa Quezon Avenue, magpasidungog usab sa namatay nga senador Rene Saguisag, Presidente sa University of the Philippines Francisco “Dodong” Nemenzo Jr. ug ubang mga tawo nga niapil sa pagsukol.
Alang sa pamilya ni Holganza, ang pag-ila usa ka pagpasidungog dili lang sa usa ka lider sa politika nga nitabang sa pagdala sa libuan ka mga Sugboanon ngadto sa mga dalan, apan sa usa usab ka tawo nga ang mga baruganan nakagamot sa iyang pagtuo sa katawhang Pilipino.
Ang iyang legasiya nagsubay sa usa ka baruganan nga naggiya sa iyang kinabuhi: nga ang Pilipino angayang ipakigbisog. /