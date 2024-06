Holiday mitapak sa kuwang sa Celtics

Dihang nakuha nila si Jrue Holiday sa miaging tuig, wala na’y laing nagpilit sa alimpatakan sa Boston Celtics – kampyunato.

Ning panahuna, nianinaw na ang bunga sa malisod nga lakang nga gihimo sa Celtics aron makuha lang si Holiday.

Kasamtangang naglabaw ang Celtics sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) Finals series, 2-0, batok sa Dallas Mavericks.

Sa wala pa si Holiday, daan na nga lig-on ang puwersa sa Celtics diin nakasulod sila sa NBA finals niadtong 2022 apan gipakyas lang sila sa Golden State Warriors sa best-of-seven series, 4-2.

Niadtong 2023, nakataak sila pagbalik sa Eastern Conference finals apan gipukan sila sa Miami Heat sa deciding Game 7.

Niini, nakahuna-huna si president of basketball operations Brad Stevens ug ang kinatibuk-ang puwersa sa front office nga aduna pa’y kuwang nga mga piyesa aron hingpit nilang maangkon ang kalampusan.

Gisugdan sa Celtics ang dakong lakang pinaagi sa pag-trade sa ilang sinaligang guard nga si Marcus Smart isip tipik sa kasabutan nga naghatod ni Kristaps Porzingis sa ilang balwarte.

Unya dihang gi-trade sa Milwaukee Bucks si Holiday ngadto sa Portland Trail Blazers aron makuha si Damian Llillard, wala’y giusik nga oras ang Celtics.

Gihatag sa Celtics sila si kanhi Sixth Man of the Year Malcolm Brogdon ug Robert Williams III lakip na ang ilang 2024 1st-round pick ug 2029 unprotected 1st-round pick isip baylo ni Holiday.

Lisod kini nga desisyon alang sa Celtics apan labing seguro, wala sila nagmahay.

Nakuha sa Celtics ang No. 1 overall human sa regular season unya pila ra’y dagan sa sugilanon, duha na lang ka mga daog ug maangkon na nila ang ilang ika-18 nga kampyunato sa kinatibuk-an.

“I think that this is what was supposed to happen. And I’m glad that I’m here and I’m glad that I’m in this moment,” matod ni Holiday.

Daghan na man tuod nga mga titulo ang naangkon sa Celtics apan katapusan silang nakatilaw niini niadto pang 2008. / AP