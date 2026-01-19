Holistic, inclusive teaching gipasiugda atol sa Labogon NHS mid-year Inset

Niabot sa 70 ka mga teaching ug non-teaching personnel sa Labogon National High School (LNHS) sa Dakbayan sa Mandaue ang nitambong sa School-Based Mid-Year In-Service Training (Inset) niadtong Enero 16, 2026, gikan sa alas 8 sa buntag hantgod sa alas 5:00 sa hapon nga gipahigayon sa school gymnasium.
Matod sa Program Manager nga si Mrs. Milette N. Lampong, Master Teacher I sa English ug ang school’s Learning and Development Coordinator, nga ang katuyoan sa kalihukan mao ang paghiusa sa mga pamaagi sa pagkat-on sa socio-emotional (SEL) aron suportahan ang kaayuhan ug pakiglambigit sa mga estudyante, paggamit sa digital nga mga himan ug mga plataporma aron mapauswag ang pag-access ug pag-apil sa pagkat-on, ug pagpamalandong sa karon nga mga gawi sa pagtudlo aron mahibal-an ang mga lugar alang sa kabag-ohan ug pagka-inclusivity.
Ang mga resource speaker naglakip nila ni Dr. Asuncion Balen, Public Schools District Supervisor sa North District Secondary, nga nagtuki sa “Becoming a Social-Emotional Learning (SEL) Teacher: Knowledge, Skills, Competencies, and Values”; Mrs. Mariecris Dolino, Teacher II sa LNHS, nga naghisgot sa “Rethinking Literacy: Empowering Learners for the 21st Century”; Mr. Christian Auman, Special Science Teacher I sa LNHS, nga nagpresentar sa “Digital Innovations for Inclusive and Diverse Classrooms”; ug Mrs. Jou Ann Baguio, Special Needs Education (SNED) Coordinator sa eskwelahan, kinsa nag-lecture sa “Enhancing Teachers’ Competence in Inclusive Education and the Development of Individualized Education Plans (IEP) for Learners with Special Needs.”
Si Ms. Hanna Marie Flores, ang labing bag-ong nakasulod isip Teacher I sa LNHS, nipadayag sa iyang mga nakat-onan sa INSET.
“Nakakat-on ko kon unsa ka importante ang pagsabot sa tagsa-tagsa ka mga abilidad sa estudyante, pamaagi og style sa ilang pagkat-on maingon man ang pagsusi sa ilang family background maong kinahanglan gyud nga sa pagtudlo nako, iapil gyud ang inclusive teaching strategies aron sila tanan mahatagan og equal nga oportunidad aron makakat-on”, asoy ni Flores.
Nahuman ang kalihukan pinaagi sa presentasyon sa ilang outputs og paghatag sa Certificate of Recognition ug Certificate of Participation ngadto sa mga speaker ug sa tanang nanambong.
Nagpasalamat ang LNHS School Head nga si Mrs. Erlinda Cuyos sa tanan sa paghimo sa Inset nga malampuson.
“Sa Program Management Team, ang inyong kakugi sa likod sa mga talan-awon nagseguro nga ang tanan midagan nga hapsay. Sa mga partisipante, ang inyong aktibo nga pakiglambigit naghimo niini nga pagkat-on nga makahuluganon. Hinaot nga atong madala ang atong nakat-unan karon ngadto sa atong mga lawak-klasehanan ug adlaw-adlaw nga buluhaton nga naghubad niini ngadto sa tinuod nga mga kalambuan sa mga resulta sa atong mga estudyante,” matod ni Cuyos.
Karong tuiga, ang theme sa Inset mao ang “Holistic Teaching for a Diverse Generation: Integrating Literacy, Socio-Emotional Learning, and Digital Innovation”. / Sinuwat ni Marvin G. Quilaquil, Tampo