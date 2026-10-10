Hollis-Jefferson di pa makabalik sa Tropang 5G

Wa pa’y siguro kon makabalik na ba ang pambato sa TNT Tropang 5G nga si Rondae Hollis-Jefferson para makatabang sa ilang pagdepensa sa Governor’s Cup title sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50.
Ang 31-anyos nga si Hollis-Jefferson padayon pa sa pagrekober aron pagbalik sa iyang kanhi kondisyon nga maoy nakapahimo sa iyaha nga three-time winner sa Best Import award.
Si Hollis-Jefferson nagpa-alim pa sa iyang ruptured right Achilles tendon.
“He was able to play for us half a game sa tune-up bago siya umalis, but he’s still far from game shape,” sigon ni Tropang 5G head coach Chot Reyes.
Sa pagkakaron ang Tropang 5G nisandig ni import Nick Hornsby, kinsa nipabuto og 26 puntos sa ilang 116-92 nga kadaogan batok Terrafirma Dyip niadtong Miyerkules sa Ninoy Aquino Stadium. / RSC