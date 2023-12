Hollis-Jefferson naangol, naa sa ospital

Kaduha-duhaan pa kon ma­ka­duwa ba si Rondae Hollis-­Jefferson sa rematch sa TNT sa Pasko sa Barangay Ginebra.

Gibutyag sa management sa TNT nga ang kanhi magduduwa sa National Basketball Association (NBA) nagpabilin sa ospital ni­adtong Huwebes human sa gra­beng paghagsa nga iyang nahiaguman sa duwa sa Tropang Gi­ga batok sa Taipei Fubon Braves sa Sta. Rosa Sports Complex niadtong Miyerkules sa gabii. “He’s still in the hospital because of severe neck pain/spasm,” matod sa TNT insider nga gikutlo sa spin.ph. “And waiting for some test results.”

Grabe ang pagkahagsa sa 28-anyos nga si Hollis-Jefferson human natumba samtang ni-drive paingon sa basket, nga nabangga-una ang ulo ni Chan Fan Po-yen sa Taipei.

Wala siya maglihok sa sawog sulod sa pipila ka minuto sa wala pa gitabangan paggawas sa korte sa iyang mga kauban sa team. Ang deputy coach nga si Josh Reyes niingon nga ang kanhi NBA player gidala sa tambalanan.