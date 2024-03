Holt napiling PBA Player of the Week

Gipakita ni Stephen Holt ang abilidad nga nagpahimo kaniyang No. 1 overall pick sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 sa iyang pag-agak sa Terrafirma Dyip ngadto sa 2-0 nga rekord sa sayong bahin sa Philippine Cup.

Sa kadaugan sa Dyip batok sa Converge FiberXers, 107-99, ug NLEX Road Warriors, 99-95, sa miaging semana, si Holt nag-average og 22 puntos, 8.5 ka rebounds, 4.0 ka assists ug 4.5 ka steals.

Kining maong mga numero maoy hinungdan nga napili si Holt isip labing unang mananaug sa PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week ning maong komperensya.

Gipasabot ni Holt nga wala siya maghunahuna niini ug mas mahinungdanon alang kaniya ang kadaugan sa iyang puwersa.

“I’ve always said that stats don’t matter, it’s all about winning, lifting and elevating the group and being a positive influence both offensively and defensively,” matod ni Holt nga napatik sa www.pba.ph.

Sa kadaugan sa Dyip batok sa FiberXers, si Holt nimugna og 27 puntos, 10 ka rebounds, upat ka assists ug lima ka steals.

Gisundan kini niya og 17 puntos, pito ka rebounds, upat ka assists ug upat sab ka steals sa kadaugan sa Dyip batok sa Road Warriors.

Nasayod si Holt nga nagsalimuang ang Dyip gikan sa pagsulod niini sa PBA ug gusto niyang mausab na kini ning higayuna.

“It’s really difficult for a group like us that hasn’t tasted too much success,” matod ni Holt.

“We just have to stay positive, keep working like we had in the lead-up to this conference. Again, we can only control what we can control.”/ ESL