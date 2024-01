Holy Family moapil sa Seaborne Procession

Sa unang higayon sa Sinulog ug Fiesta Señor nga selebrasyon sa Sugbo, ang Balaan nga Pamilya, nga gilangkuban sa patron nga imahen ni St. Joseph the Worker, Virgen de Guadalupe de Cebu, ug Señor Sto Niño mosalmot sa Seaborne Procession, sa Sabado sa buntag, Enero 20 , 2024.

Si Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, deputy city director for administration ug spokesperson sa Mandaue City Police Office (MCPO), nikompirmar niadtong Martes, Enero 16.

Si Oriol niingon nga ang patron sa Mandaue City, St. Joseph the Worker, moduyog sa Balaang Bata ug Our Lady of Guadalupe atol sa parade sa kadagatan nga gipahibalo sa The National Shrine of St. Joseph church.

Ang event usa ka re-enactment sa pag-abot sa barko ni Ferdinand Magellan sa baybayon sa Sugbo, nga nagdala sa imahe sa Balaang Bata niadtong ika-16 nga siglo, nga nagsimbolo usab sa pag-abot sa Kristiyanismo sa Pilipinas.

Atol sa tradisyunal nga seaborne parade, ang imahen sa Sto Niño ug Our Lady of Guadalupe gidala sa Naval Forces Central (Navforcen) gikan sa Pier 1 paingon sa Basilica Minore del Sto Niño.

PAGREHISTRO

Sa laing bahin, si Oriol niingon nga ang mga partisipante nga gusto’ng mogamit sa ilang mga drone aron makakuha og maayong panglantaw sa kalihukan kinahanglang mobisita sa MCPO aron pagtuman sa pipila ka mga kinahanglanon.

Matod niya nga ilang iduso ang mga aplikasyon ngadto sa Police Regional Office (PRO) Central Visayas ug Civil Aviation Authority of the Philippines (Caap) alang sa maong mga ahensya nga makaisyu og operating permit.

Gipasabot ni Oriol nga ang inisyatiba mao ang pag-regulate sa gidaghanon sa mga drone atol sa kalihukan, ang paghatag ug gibug-aton sa sobra nga presensya niini nga mga ekipo mahimo’ng makamugna og kadaut sa mga partisipante nga mga deboto.

Siya midugang nga, usahay, ang mga drone mahimo usab nga hinagiban alang sa pagpamomba, ug uban pa.

Matod ni Oriol nga ilang gipaabot nga mokabat sa 5,000 ngadto sa 10,000 ka mga deboto ang modugok ug mosalmot sa fluvial event.

Matod niya 95 porsiyento na nga andam ang MCPO alang sa Traslacion karong Biyernes, Enero 19, ug sa seaborne procession sa Sabado.

Matod ni Oriol nga gigahin sa buhatan ang nahibiling singko porsiyento sa pagpalig-on sa ilang force multipliers ug undercover (sibilyan) nga police personnel aron mapalig-on ang ilang security measures.

Plano sa MCPO nga mopakatap og kapin o kulang 500 ka polis alang sa seaborne parade.

Hinuon iyang giklaro nga wala silay na-monitor nga hulga sa terorismo sa dakbayan ning higayuna.