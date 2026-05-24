Home for Girls mipadayon paghatag paglaom sa kababayen-an

Nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office (DSWD) 7 sa paghatag og proteksyon, pag-atiman, ug rehabilitasyon ngadto sa mga batan-ong babaye pinaagi sa Home for Girls (HFG), usa ka residential care facility nga nagserbisyo sa mga biktima ug survivors sa abuso, violence, ug eksploitasyon.
Nahimutang sa L.P. Balaga Drive, Labangon, Cebu City, ang Home for Girls nagsilbing luwas nga puluy-anan alang sa mga batang nanginahanglan og temporaryong protective custody ug alternative family care samtang sila nagpaalim ug nagbangon pag-usab sa ilang kinabuhi.
Sa unang quarter sa tuig 2026, nikabat sa 45 ka kliyente ang natabangan sa pasilidad. Sa ani nila, 33 ang carry-over cases gikan sa miaging tuig samtang 12 ang bag-ong nadawat nga mga kliyente. Sa maong gidaghanon, 14 ka mga residente ang malampusong nakahuman sa ilang programa ug nakagawas na sa center sulod sa unang tulo ka bulan sa tuig, samtang 31 ang nagpabiling nagpuyo sa lugar hangtod Marso. Sa pagkakaron, adunay 32 ka kliyente nga gipuy-an sa center uban sa usa pa ka dugang nga admission niadtong Abril.
Dili lamang numero ang gipakita sa quarter report sa HFG, kondili lakip sab ang mahinungdanong pag-uswag sa matag batang babaye nga ilang gitabangan.
Lakip sa mga kalihukan nga gihimo aron mapalambo ang holistic well-being sa mga residente mao ang pag-apil sa Sinulog festivities niadtong Enero, diin nakasinati sila og kalipay ug pagbati sa pagkahisakop sa usa sa labing halangdong kasaulogan sa Sugbo.
Niadtong Pebrero, gipahigayon sab ang “Ms. Feb-ibig” pageant, usa ka in-house activity nga nagtugot sa matag residente sa pagpahayag sa ilang talento, personalidad, ug kaugalingong estorya. Samtang niadtong Marso, usa ka espirituhanong milestone ang nasinati sa pipila ka mga kliyente human sila nisalmot sa Sacrament of Confession ug nakadawat sa ilang First Communion.
Sumala sa DSWD 7, ang Home for Girls nagpadayon sa paggamit sa trauma-informed ug holistic model of care, diin gitan-aw nga ang tinuod nga pag-ayo dili lamang pinaagi sa propesyonal nga serbisyo kondili pinaagi sab sa kultura, pagtuo, ug suporta sa komunidad.
Matod pa sa ahensiya, ang matag kalihukan ug programa sa center adunay usa lamang ka tumong, nga mao ang pagpamatuod sa dignidad sa matag batang babaye ug pagpahinumdom kanila nga sila makita, gihataga’g bili, ug wala nag-inusara sa ilang panaw padulong sa kaayuhan ug bag-ong paglaom. / PR