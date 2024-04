Homicide, TRS ibalik sa CCPO

Sugod karon, Abril 17, 2024, mobalik na ang gibungkag nga unit sa Cebu City Police Office nga mao ang Crime Against Person kun Homicide ug ang Crime Against Property nga kanhi Theft and Robbery Section (TRS).

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, nga tumong sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga paspas ang pagsulbad sa usa ka krimen kon adunay unit nga motutok niini.

Sa mga insidente sa tulis, ang mga naglangkob sa Crime Against Property ang tahasan nga mosulbad samtang sa pusil o dunggab ang Crime Against Person ang motubag sa alarma ug mosulbad.

Sa nanglabay nga katuigan, gibungkag ang TRS ug Homicide ug niumol og kaugalingon nga unit ang matag police station nga maoy mosulbad sa kaso sa tulis ug patay sa ilang tagsa-tagsa ka hurisdiksyon.

Apan nabantayan ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, nga overloaded na ang matag police station nga tungod ani dunay mga kaso nga dili na ma-follow up.

Gumikan niini, iyang gitinguha nga ibalik ang operation sa duha ka units nga motutok lang sa kaso sa theft ug robbery, lakip na ang mga kaso sa homicide ug murder.

Kasagaran sa kaso nga natala sa dakbayan sa Sugbo, matod ni Rafter, mao ang shooting incident ug pagpanulis.

“This is just a unit at the disposal of our city director who will immediately conduct or provide active support sa atong mga istasyon when there are cases nga especially crimes against persons and property, so under ni siya kay City Director kay maoy nakita nga there were incidents that we could have solved faster kon naa gyuy nakatutok. So, mao ni siya to address that,” matod ni Rafter.

Nipasabot siya nga ang mga police station pa gihapon ang unang moresponde kon dunay insidente sa tulis ug pagpamusil ug mo-support lang ang Homicide ug TRS.

Ang naglangkob nga personnel sa crime against property ug crime against person napaubos na sa training ug gradwado sa kurso sa investigation.

Sa maong paagi mas mapadali ang follow-up operations o imbestigasyon sa mga kaso nga ipadangat sa duha ka mga buhatan sa CCPO. / AYB