Hong Kong gimakmak sa PH Gilas

Gisugdan sa Gilas Pilipinas ang ilang kampanya sa Fiba Asia Cup 2025 qualifiers pina­agi sa paglampornas sa host Hong Kong, 94-64, niadtong Hu­webes sa gabii, Pebrero 22, 2024, Tsuen Wan Stadium.

Gikan sa upat lang ka puntos nga labaw sa half time, ang Gilas ningmugna og 30-9 run sa 3rd quarter aron kontrolahon ang panagsangka hangtod na sa katapusang gutlo.

Ning maong pagbulhot sa opensa sa Gilas, nagkumboya sila si naturalized Justin Brownlee ug 7’3” Kai Sotto sa pagmugna og wala’y tubag nga puntos nga maoy naghatag sa Gilas og 63-45 nga labaw sa 3rd quarter.

Wala na nakabangon pagbalik ang Hong Kong human niini.

Taliwala sa dakong kadaugan, nagkanayon si Gilas coach Tim Cone tataw nga wala nagkahangupay og insakto ang mga magduduwa nga iyang gipangpili tungod kay bag-uhay pa lang kining naporma.

Sa 1st half, giangkon ni Cone nga nakurat sila sa gipakitang duwa sa Hong Kong.

“We didn’t think that they would play as well as they did. They really surprised us with their ability to shoot the ball,” asoy ni Cone. “We were quite surprised.”

Ang Gilas gipangulohan ni Brownlee pinaagi sa iyang 16 puntos, nidugang og 15 puntos ang sumosulbong nga si UAAP MVP Kevin Quiambao samtang nihatag og 13 puntos ug 15 ka rebounds si Sotto.

Ang sunod nga tahas sa Gilas mao ang pag-host sa Chinese Taipei karong Dominggo, Pebrero 25, 2024, sa alas 7:30 sa gabii sa Philsports Arena.

Puntos matag usa:

Gilas (94) - Brownlee 16, Quiambao 15, Sotto 13, Malonzo 11, Ramos 9, Newsome 7, Aguilar 6, Oftana 5, Perez 5, Thompson 5, Tamayo 2.

Hong Kong (64) - Leung 15, Xu 13, Yeung 12, Reid 12, Yang 5, Tsoi 4, So 3. Quarters: 23-15; 41-37; 71-46; 94-64.