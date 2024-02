HongKong atakihon sa PH Gilas

Sugdan na sa Gilas Pilipinas ang ilang kampanya sa first round sa Fiba Asia Cup qualifiers 2025 pinaagi sa pag-asdang sa host Hong Kong karong alas 8:00 sa gabii, Pebrero 22, 2024, sa Tsue Wan Sports Centre.

Pangulohan ni naturalized player Justin Bronwlee ang Gilas, nga mokombati nga wala si­la si June Mar Fajardo ug AJ E­­du, kinsa parehong adunay angol.

Sa tinguha nga matapakan ang haw-ang sa ilawom nga nabiyaan nila ni Fajardo ug Edu, si Gilas coach Tim Cone nikuha kang Brgy. Ginebra Gin Kings big man Japeth Aguilar.

Mohatag og dakong suporta nila ni Brownlee ug Aguilar mao ang dekalidad nga batan-ong mga basketbolista nga sila si Kai Sotto, Carl Tamayo, Dwight Ramos, ug UAAP MVP Kevin Quiambao.

“Japeth being able to back up Kai is really going to be big for us,” matod ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.

Ang ubang mga sakop sa Gilas mao sila si Scottie Thompson, Chris Newsome, Calvin Oftana, CJ Perez, ug Jamie Malonzo.

Ang Hong Kong pangulohan ni Hong Kong-Canadian Duncan Reid, kinsa kanhi sakop sa guest team Bay Area Dragons nga nakigkombati sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup finals, duha ka mga tuig ang nakalabay. Si Reid, 34, nagduwa na sa Hong Kong gikan pa niadtong 2013.

Human sa Hong Kong, ang sunod nga tahas sa Gilas mao ang pag-host sa Chinese Taipei karong Pebrero 25, 2024, sa Philsports Arena.