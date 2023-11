Honoraria gipadali og hatag sa Comelec

Gimando sa Commission on Elections (Comelec) nga kinahanglan nga mahatagan na sa honoraria ang tanan nga mga magtutudlo nga ningserbisyo sa milabay nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa dili pa ang Nobiyembre 14, 2023 o sulod sa 15 ka adlaw human sa eleksyon.

Matod ni Omar Shariff Mamalinta, spokesperson sa Comelec - Cebu Province, nga nahisubay kini sa lagda sa Central Office sa buhatan pag disburse na sa pundo alang sa mga nagsilbi atol sa eleksyon.

Subay ning pagsuwat, nagpadayon ang pagbahig sa buhatan sa mga sobre sa tanang mga ningserbisyo.

“Karon raman nag open ang bangko tungod sa holidays. So, among gi-allocate karon ang kwarta kay daghan man na. Lahi-lahi og position, lahi-lahi og sweldo. The good thing is karon naa na ang kwarta, mahuman na mi. Magsugod na mi og pagpanghatag unya og di mahuman ugma na sad,” matod ni Mamalinta sa Nobiyembre 3, 2023.

Apan giklaro ni Mamalinta nga ang madawat nga honorarium kuhaan pa sa buhis.

Base sa lagda sa Comelec, anaa sa 15 porsyento ang makaltas nga buhis alang sa mga government employee, mahimo usab nga wala basta aduna kini sworn declaration.

Alang sa mga non-government employee o pribadong indibidwal, mahimo ang pagkaltas og singko porsyento sa value added tax (VAT) ug Creditable Withholding Tax (CWT) o ba kaha kombinasyon sa tres porsyento nga Professional Tax ug dos porsyento nga CWT.

Subay sa talaan sa Comelec Central Visayas, anaa sa 46,821 ang gidaghanon sa mga magtutudlo nga ningsilbi sa piniliay, diin labing daghan ang gikan sa Cebu (28,329), gisundan sa Bohol (9,207), Negros Oriental (8,490), ug ang sa Siquijor (795).