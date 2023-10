Honorarium ihatag sa Biyernes

Paningkamutan sa Commission on Elections (Comelec) sa Central Visayas nga masugdan na og apod-apod ang mga honorarium alang sa mga sakop sa Department of Education (DepEd) nga ningserbisyo sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre 30, 2023.

Matod ni Atty. Lionel Marco Castillano, acting regional director sa Comelec-7, nga karon umaabot nga Biyernes, Nobiyembre 3, maoy ilang target nga magsugod sa paghatag sa honorarium.

Base sa datos sa DepEd-7, moabot sa 38,015 ka mga magtutudlo, lakip na sa school heads, ningsilbi isip electoral board niadtong Lunes.

Ang mga poll worker mokuha sa ilang mga honorarium gikan sa mga election officer depende kon asa sila nadestino.

Gipahibaw sa Comelec sa kau­lohan nga anaa sa P10,000 ang madawat sa chairman sa electoral board ug ang iyahang mga miyembro makadawat og tag P9,000.

Gawas sa miyembro, ma­ka­dawat usab og P5, 500 ang mga support staff.

Lakip usab sa benefits niini ugaling namatay tungod sa risgo atol sa eleksyon, makadawat og P500,000 samtang tabang nga di molabaw sa P200,000 usab ang ihatag alang sa mga nakaangkon og sakit o naangol sa mga election-related nga hitabo.