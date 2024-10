Honorarium sa JOs sa Lapu-Lapu

Kapin sa 3,000 ka mga job order (JO) nga empleyado sa akbayan sa Lapu-Lapu ang madugangan sa ilang honorarium sa 2025 human giaprubahan sa Konseho sa dakbayan ang resolusyon atol sa sisyon sa Sangguniang Panlungsod niadtong Miyerkules, Oktubre 16, 2024.

Giaprubahan ang resolusyon nga nag-ulohan, “A Resolution Requesting the Hon. Mayor Junard “Ahong” Chan and the Local Finance Committee to Consider Granting an Increase in the Daily Compensation of All Job Order Personnel Beginning the CY 2025.”

Si City Councilor Annabeth Cuizon, chairperson sa Committee on Finance ug author sa resolusyon nagkanayon nga ang JO workers sa City Government angay hatagan og P60 nga usbaw sa inadlaw nga suholan nga P419.

Si Cuizon niingon nga ang resolusyon naglatid sa panginahanglan sa usbaw aron labing menos makatabang sa JO employees sa ilang panginahanglanon sa panimalay.

Dugang niya nga gibanabana nga mokabat sa P56 milyones ang gisugyot kalabot sa giaprubahan nga re­solusyon.

Dugang pa, ang resolusyon nag-ingon nga ang pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton nakalisod sa mga empleyado gikan sa alokasyon sa budget sa panimalay.

Si Cuizon, kinsa nipaila sa resolusyon, niila sa panginahanglan sa pagpagaan sa kabug-at nga giatubang sa mga kawani sa City Government aron maseguro nga matubag nila ang ilang panginahanglanon sa panimalay.

Tungod niini nga kondisyon, angayan nga usbawan ang inadlaw nga suholan sa mga JO personnel, dugang pa sa mga umento sa suweldo nga gihatag na ngadto sa “elected, permanent, casual, and coterminous employees.”

Ang resolusyon nagtinguha nga pormal nga hangyuon si City Mayor Chan ug ang Local Finance Committee (LFC) nga aprubahan ang patas na usbaw sa inadlaw nga sweldo sugod Enero 2025. / DPC