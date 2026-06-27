Honorarium sa JOs sa Mandaue umentohan

Mahimong makadawat ang job-order (JO) workers ug mga kawani sa Clean and Green nga nagtrabaho sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue sa mas taas nga honorarium human giaprubahan sa Mandaue City Council sa unang pagbasa ang usa ka gisugyot nga ordinansa nga nagtinguha sa pagpataas sa ilang suholan sugod karong Hulyo 1, 2026.
Ang maong lakang, nga giduso ni Konhal Joel Seno, tsirman sa Committee on Appropriations, Budget, and Finance, nagsugyot sa pagpataas sa adlaw-adlaw nga honorarium sa job-order workers gikan sa P435 ngadto sa P450.
Natinguha usab kini nga pasakahan ang binulan nga honorarium sa mga kawani sa Clean and Green Program gikan sa P4,500 ngadto sa P4,800.
Matod ni Seno, ang gisugyot nga umento makatabang sa mga mamumuo sa dakbayan sa pagsagubang sa nagkataas nga gastuhan sa matag adlaw nunot ning padayong epekto sa inflation, dungan sa pag-ingon nga dugay na kaayong nalangan kini nga adjustment.
“I believe that to keep up with the changing times, we also have to think about our employees,” matod ni Seno.
Iyang gipadayag nga ang katapusang adjustment sa honorarium para sa job-order workers ug mga kawani sa Clean and Green napatuman kapin na sa duha ka tuig ang nilabay.
Gipakita sa datus sa gobyerno nga ang inflation ni-average og 3.2% niadtong 2024 ug 1.7% niadtong 2025.
Niining Mayo 2026, ang imflation ni-average na og 4.5%, nga mas nagdugang sa pinansyal nga kalisod sa mga mamumuo ug sa ilang mga pamilya.
Ubos sa maong sugyot, ang umento para sa job-order workers mokantidad og gibanabana nga 3.4%, samtang ang umento para sa mga kawani sa Clean and Green anaa sa mga 6.6%.
Gipasabot ni Seno nga ang tanang job-order workers makadawat og parehas nga adlaw-adlaw nga honorarium, bisan pa man nga ang ilang kinatibuk-ang binulan nga kita magkalahi depende sa gidaghanon sa mga adlaw nga kinahanglan silang motrabaho.
“Some render service for 20 days, others for 24 days, while some work for 30 days, depending on the exigencies of the service,” asoy ni Seno.
Ang ordinansa nakalapas na sa unang pagbasa, ug ang mga opisyal sa dakbayan nagtrabaho karon aron paspasan ang nahabiling proseso sa balaod aron ang bag-ong honorarium moepekto na karong Hulyo 1.
Kon maaprubahan sa katapusang pagbasa, ang maong lakang gilauman nga makahatag og dako ug gikinahanglang kahupayan sa panalapi sa libu-libo nga mga mamumuo nga gisuholan sa dakbayan.
Ning maong lakang, giila sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue sa mahinungdanong papel sa job-order workers ug kawani sa Clean and Green sa paghatod sa serbisyo publiko ug sa pagmintinar sa kalimpyo ug adlaw-adlaw nga operasyon sa dakbayan. / ABC