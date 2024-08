Hontiveros: Alice Guo nakalayas sa nasud

Gibutyag ni Senador Risa Hontiveros nga ang na-dismiss nga mayor sa Bamban, Tarlac nga si Alice Guo ang wa na dinhi sa nasud.

Sa privilege speech sa senador atol sa Senate session, Agusto 19, diin gipahibawo niya nga niadtong Hulyo 17 mibiya sa nasud si Guo paingon sa Kuala Lumpur, Malaysia gamit sa iyang Philippine passport, base sa nakuha nga inpormasyon sa National Bureau of Investigation (NBI).

Sigun pa sa tinubdan sa senador nga gikan sa Malaysia milabang sa Singapore si Guo aron sa pagtambong og reunion uban sa iyang pamilya uban sa iyang amahan Guo Jian Zhong, inahan Lin Wen Yi, igsuon nga lalaki Wesley Ong, ug Cassandra Ong.

Ang maong mga pangalan una nang mitumaw isip authorized representative sa gironda nga Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo) hub sa Porac, Pampanga ang Lucky South 99.

“Who allowed this travesty to happen? Sino ang may kagagawan nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyales ng pamahalaan.

“Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven, kaya noong nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs, let law enforcement take the lead,” tipik sa pamaahayag ni Hontiveros.

“Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kelangan imbestigahan? What if they dropped the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President Pro Tempore na hindi nila hahayaan si Guo Hua Ping na makaalis sa Pilipinas, eh yun pala ay wala na talaga siya,” dugang pa sa opisyal.

Sa miaging semana, ang buhatan sa Ombudsman ang nimando sa pag-dismiss ni Guo sa iyang katungdanan human nasuta nga guilty sa kasong grave misconduct gumikan sa iyang pagkalambigit sa illegal Pogo.

Sa iyang pagkatangtang sa serbisyo wa siyay madawat nga retirement benefits ug dili na makasulod pag usab sa government service.

Si Guo ingon man ang iyang pamilya adunay arrest order nga giluwatan sa senado gumikan sa kapakyas niini nga makatambong sa hearing labot sa Pogo diha sa Bamban, Tarlac. / TPM, SunStar Philippines