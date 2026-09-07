Hontiveros nabunyagan og dakong pilde isip coach

Mga duwa karon:
5:15 pm- UC batok BC (High School)
7:45 pm- CIT-U batok UP (College)
Nabunyagan og dakong kapildihan si basketball legend Dondon Hontiveros isip coach sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) batok sa igsuon niining University of Cebu UC) Webmasters, 47-81, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 6, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa Cebu Coliseum.
Sa pagsugod pa lang sa duwa, wa’y inigsuonay nga gilubong dayon og taga liog sa UC ni coach Kern Sesante ang UCLM, 43-21, sa half time pa lang.
Sa pagpadayon sa duwa, nagpadayon sab ang kabangis sa UC hangtod nga hingpit nilang naselyo ang 34 puntos nga kadaugan.
Gipangulohan nila ni Luther Leonard ug Maverick Eligoyo ang UC pinaagi sa ilang 13 puntos matag usa samtang ang UCLM gipangulohan ni Javier Palco pinaagi sa iyang 12 puntos.
Sa laing duwa sa college division, gipangkawras sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang University of the Philippines-Cebu Fighting Maroons, 81-72.
Sa high school division, gipangbugwakan og kalayo sa Cebu Eastern College (CEC) Baby Dragons ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers, 67-54, samtang gipanglampornas sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguar Cubs ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Junior Wildcats, 65-48. / ESL