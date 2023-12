Hook ni Magsayo mipatulog kang Avelar

Makabungog nga left hook ni Mark Magsayo ang mipatibugsok ug mipatulog kang Isaac Avelar sa third round sa ilang away didto sa Thunder Studios, Long Beach, California kagahapon.

Ang 28-anyos nga si Magsayo miigo og left hook ngadto sa jaw ni Avelar nga maoy nakapatumba sa uwahi ug dariyot nga nakapawala sa panimuot niini. Dali dayong gihunong sa referee ang away sa 1:13 sa third round.

Nakabawi si Magsayo human sa sunodsunod nga pilde kang Rey Vargas niadtong Marso ug Brandon Figueroa sa miaging tuig. Misaka ang rekord ni Magsayo sa 25-2, 17 KOs samtang si Avelar miubos sa 17-7, 10KOs.

Human sa maong away, mipadayag si Magsayo og kabalaka kang Avelar ug hinaot niini nga maka-recover dayon kini.

“I am praying for the safety of my opponent Isaac Avelar in the end we are boxers and outside the ring we are brothers. We are fighting for our families and our countries. I hope Isaac is okay,” suwat ni Magsayo sa iyang social media account.