HOPE-SLA mihatag kahupay, panaghiusa sa komunidad

Ang kahimtang sa mga residente nga mobiyahe pa og tulo ka kilometro ug moplete og P15 unya maglakaw pa og 500 metros aron lang makapalit sa ilang kinahanglan maoy hinungdan sa pagpaningkamot ni Jose Allan R. Cañazares ug sa iyang mga silingan nga matukod ang HOPE Sustainable Livelihood Association (HOPE-SLA) nga usa ka tindahan nga nagtanyag og mga palaliton ug oportunidad sa panginabuhian sulod mismo sa ilang komunidad.
“Although we live in the city, we travel 3 kilometers and pay a P15 fare, plus walk 500 meters uphill, just to buy what we need,” matod sa 55-anyos nga residente nga si Jose Allan R. Cañazares.
Tungod sa ilang panglantaw, nangayo og tabang si Cañazares ug ang mga miyembro sa homeowners’ association sa Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) ug sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ubos sa Sustainable Livelihood Program (SLP).
Sa tabang sa PCUP staff, nakatuman sila sa mga rekisito ug nakaangkon og mga pagbansay ug oryentasyon alang sa ilang proyekto.
Nakabaton sila og Seed Capital Fund nga P330,000 gikan sa Zero Hunger Project (ZHP) nga nagsilbing kapital sa ilang gitukod nga general merchandise store.
“We were amazed; the hope of having a store turned into a reality,” dugang ni Cañazares.
Niadtong Pebrero 16, 2024, natuman gyud ang ilang damgo nga adunay kaugalingong tindahan. Uban sa liderato ni Cañazares isip presidente, ang HOPE-SLA aduna karon 22 ka miyembro nga magpulipuli sa pagdumala sa tindahan matag adlaw.
“We ensured that we stocked everything the residents need, from rice and canned goods to basic school supplies, so they do not have to pay the P15.00 fare,” matod sa bise-presidente sa asosasyon nga si Dionisio Sanchez.
Lima ka bulan human sa pag-abli, nakapalit ang asosasyon og lote duol sa tindahan alang sa umaabot nga pagpalapad niini.
Gihisgutan ug gikasabutan kini sa ilang mga regular nga miting aron mapalambo pa ang operasyon.
Sa mas ubos pa sa usa ka tuig, nakatigom ang tindahan og P2,424,279.70 sa gross sales ug P130,389.77 sa net profit.
Ang matag miyembro nakadawat og P6,063.28 nga dibidendo.
Pag-abot sa ikanapulo ka bulan, si Carlo Nikko Cadungog nga usa sa mga miyembro niingon, “The share I received has made a significant difference; I used it to pay for my school tuition.”
Iyang giingon nga dako kini og natabang sa iyang pag-eskwela ug nakapahupay sa kabalaka sa iyang ginikanan.
Matod pa ni Cañazares, daghan na sab silang suki nga kostumer.
“Currently, our regular customers order bags of 5 kilos of rice for their employees, benefiting from our prices, which are nearly the same as market rates,” pagpasabot niya.
Nagpadayon ang HOPE-SLA sa pagserbisyo sa komunidad nga dili lang usa ka tindahan apan usa ka simbolo sa paglaom, panaghiusa, ug kalig-on.
Gikan sa usa ka yano nga damgo, ilang natukod ang usa ka proyekto nga nagpamatuod nga ang pagtinabangay makapahimo og malungtaron nga kalampusan ug panulondon sa paglaom. / PR