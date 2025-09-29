Horford mopirma sa Golden State

Wala pa man tuod ma-finalize ang negusasyon apan hayag na nga ang beteranong free agent nga si Al Hordord maoy mahimong starting center sa Golden State Warriors inig sugod sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).
Ang agent ni Horford nga si Jason Glushon nibutyag sa ESPN nga mopirma ang 39-anyos nga magduduwa og multiyear nga kontrata sa Warriors human kini nagduwa sa Boston Celtics sulod sa pito ka seasons.
Gilauman nga mohaom ang abilidad ni Horford sa mga pambato sa Warriors nga sila si Stephen Curry, Jimmy Butler III ug Draymond Green.
Si Horford kinsa five-time All-Star, nag-average og 9.0 puntos, 6.2 rebounds ug 2.1 assists dihang nagduwa pa kini sa Celtics sa niaging season. / Gikan sa wires