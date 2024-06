Horford national treasure sa DR

Giisip si Boston Celtics center Al Horford isip nasudnong bahandi sa iyang nasod nga Dominican Republic human naangkon sa Celtics ang kampyunato sa 2023-24 National Basketball Association (NBA).

Mismong si Dominican Republic president Luis Abinader ni-congratulate ni Horford sa X, kanhi Twitter.

“Al Horford has made history as the first Dominican to win an NBA Finals series,” mensahe ni Abinader.

“What great pride for our country! Congratulations on your incredible achievement.”

Nagsaulog ang Dominican Republic sa kalampusan ni Horford. / AP