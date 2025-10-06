Hornets gimakmak sa OKC Thunder

Bisan wala ang kadaghanan sa ilang mga pambato, ang National Basketball Association (NBA) defending champions OKC Thunder nakamaneho gihapon paglampornas sa Charlotte Hornets, 135-114, sa preseason sa Lunes, Oktubre 6, 2025 (PH time).
Ang Thunder ningkombati nga wala sila si MVP MVP Shai Gilgeous Alexander, Chet Holmgren, Lu Dort, Jalen Williams, Alex Caruso ug uba pa, gipangulohan ni Aaron Wiggins pinaagi sa iyang 23 puntos samtang nidugang og 20 puntos si Chris Youngblood.
Pagsugod pa lang, kontrolado na sa Thunder ang duwa. Ang Thunder ug Hornets pulos ningsagubang sa labing una nilang duwa / Gikan sa wires