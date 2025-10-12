Hornets nagpauwan og tres batok Mavs

Nanginit ang mga kamot sa Charlotte Hornets ug nagpauwan sila og three-pointers sa American Airlines Center aron pildihon ang home team Dallas Mavericks, 120-116, niadtong Dominggo, Oktubre 12, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA) preseason game.
Ang kapildihan nitagak sa rekord sa Mavs ngadto sa 1-1 (win-loss) sa preseason samtang nag-andam sila sa sunod nga duwa batok sa Utah Jazz karong Martes sa Salt Lake City.
Ang Hornets nitapos sa duwa nga adunay 16-of-39 o 41 porsiyento nga shooting sa three-point area.
Nisuway pa pag-rally ang Mavs sa uwahing parti sa duwa apan napugngan kini sa Hornets ug nakasibat ang visiting team bitbit ang kadaogan. / RSC