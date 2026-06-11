Hose sa compressor nalambud, namana og isda, nalumos

Patay ang usa ka 55-anyos nga mamanaay human malumos sa dihang nalambod ang hose sa iyang compressor sa propeller sa motorbanca didto sa kadagatan sa Sityo Bislog, Barangay Poblacion, Lungsod sa Madridejos, niadtong Miyerkules sa kaadlawon, Hunyo 10, 2026.
Giila ni Police Major Jake Seares, hepe sa Madridejos Municipal Police Station, ang biktima nga si Ferdinand Gidayawan Aropo, ug residente sa Purok Gimilina, Barangay Maalat sa maong lungsod.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga pasado alas 8:00 pa sa gabii sa Martes, Hunyo 9, nilayag ang biktima uban sa iyang mga kauban nga sila si Benjie Santillan, 40, mekaniko sa baroto, taga Talangnan, Madridejos, Edwin Gilbuena Batindaan, 48, taga Ticad, Bantayan ug Marjun Morales Damasio, 30, taga Binasuerte, Kawayan, Masbate.
Matod ni PMajor Seares, nakakuha na og daghang isda ang grupo ug napuno na ang ilang ice chest sa nagkadaiyang klase sa isda sa wala pa mahitabo ang trahedya.
Pag-abot sa kadagatan sa Sityo Bislog, nagsugod og sawom ang mga mamanaay sa gilawmon nga gibanabanang 30 metros gamit ang compressor aron makaginhawa sa ilawom sa dagat.
Apan pagka-alas 3:00 sa kaadlawon, nabantayan sa mekaniko nga si Benjie Santillan nga naglambod ug nabalikos na diay ang hose sa compressor nga gigamit ni Aropo ngadto sa propeller sa fishing boat.
Dali nga ni-signal si Santillan sa tulo ka mamanaay sa ilawom pinaagi sa pagbira-bira sa pisi nga gihigot sa ilang hawak.
Silang Batindaan ug Damasio daling nakatunga sa motorbanca, apan si Aropo nagpabilin sa ilawom.
Sa dihang gibira nila ang hose aron i-rescue ang biktima alas 4:20 na sa kaadlawon, dako na lamang ang ilang kaguol sa dihang patay na kini.
Gidala ang lawas sa biktima sa baybayon ug temporaryong gipahimutang sa payag ni Arsenio Santillan sa Sityo Chinese, Barangay Poblacion, sa wala pa kini gi-report sa kapulisan.
Gisusi ni Dr. Honey Lee Sevillejo, Medical Officer sa Rural Health Unit (RHU) sa Madridejos, ang lawas ni Aropo ug gikompirma nga pagkalumos ang hinungdan sa iyang kamatayon. / AYB