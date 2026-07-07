Hospital waste gikan sa Mandaue ilabay sa Balamban, napugngan

Napugngan sa Balamban Municipal Police Station ang usa ka canter truck nga nagkarga og lima ka baril nga gisudlan og mga hospital waste niadtong alas 9:30 sa gabii, Lunes, Hulyo 6, 2026, sa Barangay Lamesa, Lungsod sa Balamban.
Gikataho’ng ilabay unta ang maong hospital waste sa sapa.
Ang truck driver nga si Antoniet Baynar Sillar, 31, minyo ang gitanggong sa Balamban Police Station samtang gihikay ang kaso batok kaniya.
Si Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga naatol nga nagpahigayon sila og operation sa lugar uban sa mga personnel sa Municipal Environment and Natural Resources Office (Menro) sa maong lungsod, batok sa ilegal nga pagpanghakot og balas ug graba.
Tayming nga naagi ang maong trak nga gimaneho ni Sillar nga adunay karga nga mga baril nga nanglisbo ang baho, hinungdan nga gipahunong.
Sa dihang gipangutana ang maong drayber kon unsay gikarga niini, nitug-an nga mga hospital waste gikan sa usa ka maternity hospital sa Dakbayan sa Mandaue.
Gipangayuan si Sillar sa mga dokumento sama sa delivery receipts, transport permits, ug ubang authorizations alang sa maong matang nga waste nga gibiyahe, apan wa siyay gipakita.
Matod Macatangay, mga delikado sa panglawas ang gihimo sa drayber ingon man sa operator sa maong sakyanan. / GPL