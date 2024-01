Hotshots, Beermen 2-0 ang tinguha

Mga duwa karon:

4:00 pm- San Miguel batok Ginebra

8:00 pm- Magnolia batok Phoenix

Mosuway pagposte og 2-0 nga bintaha ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug San Miguel Beermen sa ilang pagpakigbatok og lainlaing kontra sa Game 2 sa semi-finals best-of-five series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ang Beermen makigyinarukay na sab sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa premirong duwa sugod sa alas 4:00 sa hapon samtang ang Hotshots makigtigi og balik sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa main game sa alas 8:00 sa gabii.

Sa parehong kulbahinam nga mga engkuwentro sa Game 1, gipanghubog sa Beermen ang Gin Kings, 92-90, samtang gipangbuntog sa Hotshots ang Fuel Masters, 82-79.

Ning higayuna, gilaumang ipagawas sa Gin Kings ug Fuel Masters ang tanan nilang makaya aron dili mabutang sa delikadong sitwasyon.

“Alam namin na walang magiging madali sa series na ito at lalong magiging mahirap sa mga susunod na games,” matod ni Magnolia coach Chito Victolero nga napatik sa www.pba.ph.

Nagkanayon si Phoenix coach Jamike Jarin nga gamay nga adjustment lang ang ilang himuon.

Si Ginebra coach Tim Cone nagkanayon nga kinahanglan silang makakita og paagi hilabi na sa depensa aron mabuntog ang Beermen.

“We are going to try to find a way to beat this good team, tough team. They have a lot of different kinds of weapons,” matod ni Cone.