Hotshots, Bolts magpinaksitay

Mapaabot ang init nga duwa sa panagharong sa Magnolia ug Meralco sa alas 3 sa hapon sa Dominggo, Abril 28, 2024 sa PBA Philippine Cup sa PhilSports Arena.

Maninguha ang Meralco Bolts sa pag-angkon sa ikaduhang sunodsunod nga kadaugan aron motali sila og 5-5 aron mahibalik sila sa pag-angkon sa kahigayunan nga mosulod sa sunod nga round.

Samtang ang Hotshots nagtinguha sa pagpanindot sa ilang record.

“We expect a grinding game again, a dogfight again. Lagi namang ganyan kapag Meralco. Tapos, pareho kaming backs against the wall. So very crucial game para sa both teams,” kutlo sa pba.ph kang Magnolia coach Chito Victolero human sila gipukan sa San Miguel Beer 91-98.

Nagpasabot ang kapildehan nga kinahanglan dag-on sa Magnolia ang ilang sunod nga tulo ka mga duwa sa elimination.

Apan di sab kini segurado alang sa Magnolia kay mababagan kini sa kadaugan sa Barangay Ginebra ug NLEX nga dunay tagsa ka record nga 6-3 ug 5-3.

Kon ang Hotshots di makakuha sa walo ka daog, ang ilang paglaum mao ang pagsulod sa third ngadto sa sixth spots, nga magtigi alang sa best-of-three.

Matod ni Victolero nga wa pa kini nila huna-hunaa. “Wala pa kami sa quarterfinals kaya iyon muna target namin,” matod niya. / REV