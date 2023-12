Hotshots, Dyip magbangga

Mga duwa karon:

4:00 pm- Phoenix batok NorthPort

8:00 pm- Magnolia batok Terrafirma’s

Mosuway pagbangon gikan sa pagkapandol ang league-leader Magnolia Hotshots sa ilang pagpakigsangka sa Terrafirma Dyip sa main game ning Miyerkules, Disyembre 20, 2023, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Hotshots gikan sa surpresang kapildihan batok sa Rain or Shine Elasto Painters, 113-110, sa usa ka out-of-town game niadtong Sabado, Disyembre 16, 2023, sa Cagayan de Oro City.

Mao kini ang labing unang higayon nga napilde ang Hotshots.

Taliwala niini, nagpabilin ang Hotshots sa liderato dala ang 7-1 nga rekord ug nagpabilin sab nga hayag ang ilang purohan nga makakuha og luna sa top four nga adunay twice-to-beat nga bintaha sa quarter-finals.

Ning sangkaa, gilaumang mamungot ang Hotshots sa Dyip, nga nagbitay sa ilawom nga dapit dala ang 2-5 nga rekord.

Ang Dyip, nga gikan sa upat ka sunodsunod nga kapildihan, gilaumang mopagawas sa tanan nilang ikabuga alang sa tinguha nga makalikay sa kaw-it sa sayong pagpanamilit.

Sa premirong duwa, magpinaksitay ang Phoenix Super LPG Fuel Masters ug NorthPort Batang Pier sugod sa alas 4:00 sa hapon.

Ang Fuel Masters kasamtangang naa sa ikatulong luna dala ang 6-1 nga rekord unya nagsunod ang Batang Pier dala ang 5-3 nga rekord diin gikauban nila ang San Miguel Beermen sa ikaupat nga dapit.

Ang Fuel Masters usa sa tulo pa lang ka teams nga nakaseguro na og puwesto sa quater-finals apan kinahanglan pa nilang mokayod og insakto aron makapuwesto sa top four.

“It’s good we’re in the quarterfinals right now, but we still need to win some more and, hopefully, get that twice-to-beat advantage,” matod ni Phoenix coach Jamike Jarin.

“For us, in our culture, the most important game is the next game.”

Ang Batang Pier dakodako pa sab og purohan nga makasulod sa top four.