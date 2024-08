Hotshots gikitkit sa Bolts

Mga duwa karon:

Kuwangan man tuod sila og preparasyon ug mga pambato apan nakamaneho gihapon ang Meralco Bolts pagkitkit sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 99-94, sa bugtong duwa niadtong Dominggo sa gabii, Agusto 18, 2024 atol sa pagsugod sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Gimugna ni import Allen Durham sa 2nd half ang 16 sa iyang kinatibuk-ang 20 puntos aron pangulohan ang Bolts, nga ningkombati nga wala sila si Allein Maliksi ug Raymond Almazan.

Parehong adunay angol sila si Maliksi ug Almazan.

“We just tried to find a way,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo nga napatik sa www.pba.ph.

Gitataw ni Trillo nga nakadayeg siya sa gipakitang duwa sa iyang mga batos bisan unom ra ka mga adlaw ang ilang pagpraktis alang sa komperensya.

Si Chris Banchero nidugang og 14 puntos alang sa kadaugan lakip na niini ang makasaysayon ug labing unang four-point shot sa liga, ning-amot og 13 puntos matag usa sila si Jojo Mendoza ug Chris Newsome samtang nihatag og 12 puntos si Cliff Hodge.

Sa panagtambayayong sa ilang lokal nga mga magduduwa, nigaan ang trabaho ni Durham sa opensa ug mas nakatutok kini sa laing departamento sama sa paglangkat og 16 rebounds.

Ang usa sa labing giatangan nga import nga si Glenn Robinson III maoy nangulo sa Hotshots pinaagi sa iyang 29 puntos ug 11 rebounds.

Sa himatyong mga segundos diin naglabaw ang Bolts og tulo ka puntos, 97-94, si Robinson, kinsa kanhi slam dunk champion sa National Basketball Association (NBA), niitsa sa four-point area apan nasipyat.

Ang duha ka freethrows ni Durham sa nahabiling 2.6 segundos maoy nagselyo sa kadaugan sa Bolts.

“I’m not getting younger but my teammates were there, we stood together and opened a lot for me,” batbat ni Durham.

Puntos matag usa;

Meralco (99) - Durham 20, Bancheroo 14, Newsome 13, Mendoza 13, Hodge 12, Quinto 9, Black 6, Rios 3, Pasaol 3, Cansino 2, Bates 2, Pascual 2.

Magnolia (94) - Robinson 29, Sangalang 17, Lee 14, Barroca 9, Lucero 7, Ahanmisi 6, Delka Rosa 5, Laput 4, Mendoza 3./ ESL