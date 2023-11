Hotshots mibuntog sa Tropang Giga

Nabunyagan og kadaugan ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots batok sa TNT Tropang Giga, 110-102, sa pagsugod sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup niadtong Dominggo, Nobiyembre 5, 2023, sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Hotshots gipangulohan sa ilang impresibong import nga si Tyler Bey, kinsa nitali og 31 puntos ug 20 ka rebounds, nidugang og 19 puntos si Mark Barroca samtang nitampo og 17 puntos si Paul Lee.

“It’s great winning our first game. I handled the adversity, with the coaching staff and my teammates there with me. And I appreciate it,” matod ni Bey, kinsa kanhi sakop sa Dallas Mavericks sa National Basketball Association (NBA) ug kasamtangang Israeli League scoring champion.

Ang Tropang Giga gipangulohan sab sa ilang import nga si Quincy Miller pinaagi sa iyang 37 puntos samtang nihatag og 28 puntos si Calvin Oftana.

Puntos matag usa:

Magnolia (110) - Bey 31, Barroca 19, Lee 17, Dionisio 9, Sangalang 9, Dela Rosa 8, Laput 8, Jalalon 5, Ahanmisi 4.

TNT (102) - Miller 37, Oftana 28, K.Williams 14, Ganuelas-Rosser 6, Castro 5, Cruz 5, Ponferrada 3.