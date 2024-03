Hotshots moduwa na karon

Mopakita na’g aksyon ang Mag­nolia Pambansang Ma­nok Hotshots sa labing unang higayon sa main game karong gabii, Marso 16, 2024, batok nagkaguliyang nga Phoenix Super LPG Fuel Masters sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila.

Mao kini ang labing unang higayon human sa pipila ka mga dekada nga mopahigayon og duwa ang PBA sa makasaysayong venue, nga maoy gipahigayunan sa dagko nga sporting events kaniadto sama sa 1973 ABC Championship ug 1978 World Championship.

Ang Hotshots grabe og gipakita sa miaging Commissioner’s Cup apan nasugamak kini sa kapildihan batok sa San Miguel Beermen sa finals series, 4-2.

Ning maong kapakyasan, seguradong mamungot ang Hotshots ning maong komperensya ug gilauman nga mahimo nilang labing unang biktima ang Fuel Masters, nga wala pa’y daog sulod sa upat ka mga duwa.

Hinuon, labing seguro, na­ngandam ang Fuel Masters ning sangkaa aron makasulod na sila sa winning column.

Sa laing bahin, mosuway pagbangon gikan sa kapildihan ang Blackwater Bossing ug Terrafirma Dyip sa ilang panagharong sa premirong duwa.

Ang Bossing ug Dyip pulos maayong nakasugod sa komperensya apan nangapandol sa miagi nilang mga tahas.

Ang Bossing adunay 3-1 nga rekord samtang ang Dyip adunay 2-2 nga baraha.

Ang Terrafirma padayon nga mokombati nga wala ang usa sa ilang labing sinaligan nga si Stephen Holt, kinsa wala nakaduwa sa miaging duha ka sunodsunod nga kapildihan sa Dyip.

“Masakit pa rin ang likod,” matod ni Terrafirma coach Johnedel Cardel nga napatik sa www.pba.ph. “Everybody must step up, lalo na sa depensa. I also told them na huwag intindihin na hindi nakaka-shoot as long as hindi rin nakaka-score kalaban.” / ESL