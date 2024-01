Hotshots mosuway pagsulod sa finals

Sa ikaduhang higayon, mo­­suway pag-abante sa finals ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa ilang pagpakigbatok og balik sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa Game 4 sa semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup karong alas 8:00 sa gabii, Enero 31, 2024, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Aduna na unta’y kahigayunan ang Hotshots nga makataak sa finals niadtong Dominggo, Enero 28, 2024, sa Game 3 apan gipakaging sila sa Fuel Masters, 103-85, nga maoy nakapahak sa ilang labaw sa best-of-five series, 2-1.

Ang dakong kadaugan sa Fuel Masters seguradong nakahatag kanila og dugang pagsalig nga matabla ang series ug makapugos og deciding game.

Nagkanayon si Fuel Masters coach Jamike Jarin nga seguradong mohimo og adjustments ang Hotshots ning higayuna ug mao kini ang ilang gipangandaman.

“They’re gonna watch the film and they’re gonna look at the things that didn’t work for them and worked for us. So they’re gonna counter that,” matod ni Jarin nga napatik sa www.pba.ph.

“In the two games they won they had either more second-chance points or rebounding. Last time we were able to control both of those things.”

Gipasabot ni Jarin nga ning sangkaa, krusyal nga maprotektahan nila ang ilawom nga bahin gumikan dinhi'ng dapita sila nalupig sa Hotshots atol sa ilang kapildihan sa nag-unang duha ka mga duwa sa series.

“We’re gonna look for that and they’re gonna pound themselves inside so we have to be ready for that,” dugang ni Jarin.

“And they’re gonna come in with a lot of physicality. Those first two games could have gone either way.”

Kon modaug ang Hotshots ning higayuna, hayan maangkon na nila ang katungod sa pagpakigbatok sa San Miguel Beermen alang sa best-of-seven championship series.